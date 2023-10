Focus su Pérez: cosa si aspetta ora la Red Bull Racing

Il futuro di Sergio Pérez rimane un grande tema. Il suo contratto con la Red Bull Racing dura fino alla fine del 2024, ma il messicano è in perenne crisi di forma e il 33enne non ha alcuna chance contro il suo compagno di squadra Max Verstappen in questa stagione.

Tuttavia, Pérez sta facendo fatica a difendere il suo secondo posto nel campionato mondiale con la macchina migliore. Commette continuamente errori e le qualifiche sono il suo principale punto debole.

Da mesi si discute se la Red Bull Racing possa permettersi un secondo pilota sempre più debole nel lungo periodo.

"Credo che se ci fosse un'alternativa sul mercato ora, verrebbe sostituito per il prossimo anno. Ma non c'è. È questo che rende la situazione così difficile per la Red Bull. Ma è troppo lontano in questo momento. È una situazione estrema", ha dichiarato a Sky l'ex campione del mondo Nico Rosberg.

Per quanto riguarda Liam Lawson, non si sa assolutamente a che punto si è con lui, ha detto Rosberg. "Ovviamente è considerato un talento, a quanto pare ha fatto abbastanza bene. Ma non si può metterlo subito sulla Red Bull, perché chissà come andrà. Sarebbe un rischio troppo grande".

Anche per Daniel Ricciardo, attualmente infortunato, sarebbe "un po' un rischio perché non si è ancora visto molto di lui. Ma si potrebbe prendere un po' di tempo prima che Daniel torni a guidare. E poi si potrebbe analizzarlo. E poi sarebbe un possibile candidato".

L'esperto di Sky Ralf Schumacher, in sostanza, "non metterebbe nessuna speranza futura accanto a Max Verstappen, perché le rovina".

Ciò significa: "Daniel Ricciardo, che è nel tardo autunno della sua carriera, che ha senso anche dal punto di vista del marketing, che è una persona allegra, sarebbe probabilmente il candidato migliore. Ma Liam Lawson dovrebbe prima guidare per due anni, se gli è permesso, ad Alpha Tauri. Lì si trova meglio".

E cosa dice Helmut Marko, consigliere della Red Bull per il motorsport? Sicuramente sta aumentando la pressione su Pérez, che deve rimettersi in gioco per assicurarsi il posto.

"Il divario è semplicemente troppo grande in questo momento, perché poi anche il secondo posto nel Campionato del Mondo è a rischio", ha detto Marko, che sottolinea: "In generale, vogliamo portare avanti la situazione contrattuale, che va fino al 2024. E questo dipende esclusivamente da lui. Ma poi abbiamo tre piloti relativamente bravi nell'AlphaTauri. Vediamo come si evolve la situazione. Ma presumiamo che ritroverà la sua vecchia forza".

Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5