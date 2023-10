Pérez em foco: o que a Red Bull Racing pode esperar agora

Sergio Pérez continua a ser um tema importante no paddock da Fórmula 1. Helmut Marko esclarece o que a Red Bull Racing espera do mexicano.

O futuro de Sergio Pérez continua a ser um grande tema. O seu contrato com a Red Bull Racing vai até ao final de 2024, mas o mexicano está em permanente queda de forma e o piloto de 33 anos não tem qualquer hipótese contra o seu companheiro de equipa Max Verstappen esta época.

No entanto, Pérez está a ter dificuldades em defender o seu segundo lugar no campeonato do mundo no melhor carro. Ele comete erros repetidamente, e a qualificação é a sua maior fraqueza.

Há meses que se discute se a Red Bull Racing pode, a longo prazo, dar-se ao luxo de ter um segundo piloto cada vez mais fraco.

"Penso que se houvesse uma alternativa no mercado, ele seria substituído para o próximo ano. Mas não há nenhuma. É isso que torna as coisas tão difíceis para a Red Bull. Mas ele está demasiado longe neste momento. É uma situação extrema", disse o antigo campeão do mundo Nico Rosberg à Sky.

Com Liam Lawson, não se sabe qual é a sua posição, disse Rosberg. "É claro que ele é considerado um talento, aparentemente tem-se saído muito bem. Mas não se pode pô-lo na Red Bull agora, porque quem sabe como vai correr. Isso seria um risco demasiado grande".

Com Daniel Ricciardo, que está atualmente lesionado, também seria "um pouco arriscado porque ainda não o vimos muito. Mas poderíamos esperar algum tempo até o Daniel voltar a pilotar. E então poderíamos analisar isso. E então ele seria um possível candidato".

O especialista da Sky, Ralf Schumacher, basicamente "não colocaria nenhuma esperança futura ao lado de Max Verstappen, porque ele estraga tudo".

Daniel Ricciardo, que está no final do outono da sua carreira, que também faz sentido do ponto de vista do marketing, que é uma pessoa alegre, seria provavelmente o melhor candidato. Mas Liam Lawson deveria primeiro conduzir durante dois anos, se lhe for permitido, na Alpha Tauri. Ele está melhor lá".

E o que diz o conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Helmut Marko? Ele está certamente a aumentar a pressão sobre Pérez, que tem de se recompor para garantir o seu lugar.

"A diferença é simplesmente demasiado grande neste momento, porque o segundo lugar no Campeonato do Mundo também está em risco", disse Marko, que sublinha: "Em geral, queremos cumprir a situação contratual, que vai até 2024. E isso depende inteiramente dele agora. Mas depois temos três pilotos relativamente bons na AlphaTauri. E vamos ver como é que isso se desenvolve. Mas presumimos que ele voltará a encontrar a sua antiga força".

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5