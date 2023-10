"Sport und Talk" sur ServusTV : Gerhard Berger invité

L'abandon de son coéquipier Sergio Pérez lors du sprint du Qatar a suffi à Max Verstappen, finalement deuxième, pour s'emparer prématurément de la couronne de champion du monde de Formule 1. Finalement, Verstappen a terminé deuxième et a déjà fêté son troisième titre samedi.

Avec ce tour du chapeau, la superstar au service de Red Bull Racing rejoint des légendes de la catégorie reine comme Ayrton Senna ou Niki Lauda.

Football : Pardonner et vendre - le jeu de la FIFA avec la Coupe du monde

L'attribution de la Coupe du monde de football 2030 à l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud devrait ouvrir la voie à l'Arabie saoudite en tant qu'organisateur de la phase finale suivante, d'autant plus que le royaume situé entre la mer Rouge et le golfe Persique a déjà annoncé sa candidature et que le principe de rotation continentale s'applique de toute façon. Le processus semble être tout à fait au goût de Gianni Infantino. Sans se soucier des conséquences, le président de la FIFA fait avancer la commercialisation du football mondial. Le Suisse fait-il tourner la roue à l'excès ?

Cyclisme : Felix Austria - un vainqueur d'étape autrichien sur le Tour de France

En juillet dernier, Felix Gall a écrit l'histoire du cyclisme rouge-blanc-rouge. Certes, le Tyrolien de l'Est est déjà le quatrième Autrichien à avoir remporté une étape du Tour de France. Mais ce spécialiste de la montagne a tout de suite pu se réjouir de sa victoire lors de l'étape reine entre Saint-Gervais-les-Bains et Courchevel, qui comportait plus de 5000 mètres de dénivelé. Récompense de ses efforts : lors de l'élection du sportif de l'année, le Tyrolien de l'Est est considéré comme un candidat de premier plan pour le prestigieux trophée Niki.

Présentation : Christian Baier

Les thèmes abordés :

Formule 1 : Grand Prix du Qatar

Football : Attribution de la Coupe du monde 2030

Cyclisme : Felix Gall en exclusivité

Les invités :

Gerhard Berger (10 victoires en Grand Prix)

Christian Danner (36 départs en Grand Prix)

Dr. Gerhard Kuntschik (journaliste de sport automobile)

Peter Stöger (ancien entraîneur, entre autres du Borussia Dortmund, du 1. FC Cologne)

Georg Pangl (ancien membre du conseil d'administration de la Bundesliga et manager de l'UEFA)

Michael Wanits (commentateur de football sur ServusTV)

Felix Gall (vainqueur de l'étape reine du Tour de France 2023)

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5