"Sport und Talk" na ServusTV: Gerhard Berger como convidado

Na segunda-feira, Gerhard Berger será o convidado do programa "Sport und Talk aus dem Hangar-7" na ServusTV. O grande tema: o campeão do mundo Max Verstappen.

O abandono do companheiro de equipa Sergio Pérez no sprint do Qatar foi suficiente para Max Verstappen, que acabou por ficar em segundo lugar, conquistar prematuramente o título de campeão mundial de Fórmula 1. No final, Verstappen ficou em segundo lugar e comemorou seu terceiro título já no sábado.

Com o hat-trick de títulos, a superestrela ao serviço da Red Bull Racing junta-se a lendas da alta competição como Ayrton Senna ou Niki Lauda.

Futebol: Dado e vendido - o jogo da FIFA com o Campeonato do Mundo

A atribuição da Taça do Mundo de 2030 à Europa, África e América do Sul deverá abrir caminho para que a Arábia Saudita acolha o Mundial seguinte, tanto mais que o reino entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico já anunciou a sua candidatura e o princípio da rotação continental se aplica de qualquer forma. O processo parece estar a ser totalmente do agrado de Gianni Infantino. O presidente da FIFA está a avançar com a comercialização do futebol mundial sem olhar a prejuízos. Estará o suíço a exagerar?

Ciclismo: Felix Austria - um austríaco vencedor de uma etapa da Volta a França

Em julho passado, Felix Gall entrou para a história do ciclismo vermelho-branco-vermelho. O tirolês de Leste é o quarto austríaco a vencer uma etapa da Volta a França. Mas o especialista em montanha pôde festejar a sua vitória na etapa rainha, de Saint-Gervais-les-Bains a Courchevel, com mais de 5.000 metros de altitude. A recompensa pelos seus esforços: na eleição para Desportista do Ano, o tirolês de Leste é considerado um dos principais candidatos ao prestigiado Troféu Niki.

Apresentador: Christian Baier

Os temas:

Fórmula 1: Grande Prémio do Qatar

Futebol: Campeonato do Mundo de Futebol de 2030

Ciclismo: Felix Gall em exclusivo

Os convidados:

Gerhard Berger (10 vitórias em Grandes Prémios)

Christian Danner (36 Grandes Prémios)

Dr. Gerhard Kuntschik (jornalista de desporto automóvel)

Peter Stöger (antigo treinador, por exemplo, Borussia Dortmund, 1. FC Köln)

Georg Pangl (antigo diretor da Bundesliga e da UEFA)

Michael Wanits (comentador de futebol da ServusTV)

Felix Gall (vencedor da etapa real da Volta a França de 2023)

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5