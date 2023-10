Tourbillon de pneus au Qatar : la FIA impose 3 arrêts obligatoires !

Les spécialistes de Pirelli ont découvert vendredi soir au Qatar des dommages sur les pneus, au niveau de la transition entre la bande de roulement et la carcasse. Les spécialistes milanais assurent que cela est dû aux passages répétés sur les bordures de 5 cm de haut du Losail International Circuit.

La limite de la piste a donc été redéfinie pour samedi dans les virages à droite à haute vitesse 12 et 13. Ce passage est considéré comme particulièrement problématique. La ligne blanche a été déplacée de 80 centimètres vers l'intérieur afin d'éviter que les pilotes ne s'aventurent sur les bordures et ne blessent leurs pneus.

Après le sprint du Qatar de 19 tours, tous les pneus ont été testés, puis il devait être décidé si des précautions supplémentaires étaient nécessaires pour la course du championnat du monde du Qatar.

Pirelli et la FIA ont opté pour la sécurité - utilisation maximale d'un train de pneus pendant 18 tours, ce qui impose trois arrêts de pneus lors du Grand Prix de 57 tours.



Que se passe-t-il si un pilote roule plus longtemps que ces 18 tours maximum ? Le fautif est alors mis hors course par un drapeau noir.



Le directeur de course de Pirelli Mario Isola approfondit : "Les dommages sur les pneus ne sont visibles qu'au microscope, pas à l'œil nu. Nous examinons systématiquement les pneus le soir après une journée de course et c'est là que nous avons découvert ces blessures".



"Nous sommes loin de penser que les pilotes ont été directement confrontés à des éclatements de pneus. Mais nous sommes conscients de notre responsabilité et nous pensons que si les pneus sont exposés à cette fréquence inhabituelle sur les trottoirs pendant une longue période, cela pourrait entraîner une perte d'air. C'est pourquoi nous sommes intervenus auprès de la FIA et avons suggéré de quelle manière nous pourrions rester du côté de la sécurité".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5