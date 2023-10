Vortice di gomme in Qatar: la FIA ordina 3 soste obbligatorie!

Gli specialisti Pirelli hanno riscontrato danni agli pneumatici venerdì sera in Qatar, nel passaggio dal battistrada alla carcassa. Gli specialisti milanesi sostengono che ciò è dovuto al ripetuto passaggio sui cordoli alti 5 cm del Losail International Circuit.

Di conseguenza, il limite della pista è stato ridefinito per sabato nelle curve 12 e 13 ad alta velocità a destra. Questo passaggio è stato classificato come particolarmente problematico. La linea bianca è stata spostata di 80 centimetri verso l'interno, in modo che i piloti non si arrampicassero più sul cordolo, danneggiando i loro pneumatici.

Dopo la volata del Qatar su 19 giri, tutti gli pneumatici sono stati controllati, quindi si è deciso se fossero necessarie ulteriori misure precauzionali per la prova del Campionato del Mondo in Qatar.

Pirelli e la FIA hanno deciso per la sicurezza: l'uso massimo di un treno di pneumatici per 18 giri, quindi tre soste per i pneumatici sono obbligatorie nei 57 giri del Gran Premio.



Cosa succede se un pilota dovesse percorrere più di 18 giri? Allora il trasgressore viene eliminato dalla gara con la bandiera nera.



Mario Isola, direttore di gara della Pirelli, spiega: "I danni ai pneumatici possono essere visti solo al microscopio, non a occhio nudo. Ispezioniamo sempre di routine i rulli la sera dopo una giornata di utilizzo, ed è lì che abbiamo scoperto queste lesioni".



"Siamo lontani dall'affermare che i conducenti fossero direttamente esposti allo scoppio dei pneumatici. Ma siamo consapevoli della responsabilità e del punto di vista: se i pneumatici sono esposti a questa frequenza insolita sui cordoli per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi una perdita d'aria. Per questo motivo abbiamo presentato le nostre osservazioni alla FIA e suggerito quali misure adottare per stare al sicuro".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5