Turbilhão de pneus no Qatar: FIA ordena 3 paragens obrigatórias!

Após o primeiro dia de treinos no Qatar, os especialistas em pneus da Pirelli detectaram danos nos rolos de F1. Agora será anunciado em breve - são obrigatórias três paragens no Grande Prémio!

Os especialistas da Pirelli detectaram danos nos pneus na sexta-feira à noite no Qatar, na transição do piso para a carcaça. Os especialistas de Milão afirmam que isto se deve à condução repetida sobre as bermas de 5 cm de altura no Circuito Internacional de Losail.

Como resultado, o limite da pista foi redefinido para sábado nas curvas de alta velocidade à direita 12 e 13. Esta passagem é classificada como particularmente problemática. A linha branca foi deslocada 80 centímetros para dentro, de modo a que os pilotos deixassem de se deslocar sobre a berma e de magoar os pneus.

Após o sprint do Qatar, que durou 19 voltas, todos os pneus foram verificados e, em seguida, foi decidido se eram necessárias outras medidas de precaução para a ronda do Campeonato do Mundo no Qatar.

A Pirelli e a FIA decidiram pela segurança - utilização máxima de um conjunto de pneus durante 18 voltas, pelo que são obrigatórias três paragens de pneus no Grande Prémio de 57 voltas.



O que é que acontece se um piloto fizer mais do que este máximo de 18 voltas? Então, o infrator é retirado da corrida com a bandeira preta.



O diretor de corridas da Pirelli, Mario Isola, explica: "Os danos nos pneus só podem ser vistos ao microscópio, não a olho nu. Inspeccionamos sempre os rolos à noite, após um dia de utilização, e foi aí que descobrimos estas lesões".



"Estamos longe de dizer que os condutores foram diretamente confrontados com rebentamentos de pneus. Mas estamos cientes da responsabilidade e do ponto de vista - se os pneus forem expostos a esta frequência invulgar nos passeios durante um longo período de tempo, isso pode levar à perda de ar. Por isso, fizemos diligências junto da FIA e sugerimos a forma que poderíamos adotar para nos mantermos do lado seguro."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5