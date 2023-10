Krack sobre el niño problemático Stroll: El deporte vive de las emociones

Lance Stroll llamó la atención en Qatar. Pero no por motivos deportivos, sino por su comportamiento. El viernes saltó a los titulares por un empujón a su entrenador de rendimiento, entre otras cosas.

Éstas fueron sistemáticamente negativas en Qatar, porque Stroll lleva semanas sin rendir en la pista, no tiene ninguna oportunidad contra su compañero de equipo Fernando Alonso. Por ello, el ex campeón del mundo Nico Rosberg no dejó una buena huella en Stroll.

Ahora, su jefe de equipo le ha echado en cara su comportamiento. "No es tan fácil juzgar a alguien directamente. Normalmente intento no hablar contigo justo después de la carrera o justo después de la clasificación porque sé lo cargado que estás de adrenalina. También ves a algún futbolista que tira la camiseta o la botella al suelo o que no choca los cinco con el entrenador cuando es sustituido", dijo Krack en Sky.

El luxemburgués prosiguió: "Creo que el deporte se nutre de esas emociones y no hay que condenarlo demasiado cuando se está en una situación así. En el equipo no hay ningún problema. Lo hemos hablado. Todo va bien".

Pregunta: ¿Stroll ha reconocido los errores y ha pedido disculpas? "Eso es lo que ha hecho. Por supuesto. No hay problema", dijo Krack.

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Alex Albon (T), Williams, +19.864

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, accidente

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5