Krack sur l'enfant terrible Stroll : Le sport vit d'émotions

Lance Stroll a attiré l'attention au Qatar. Toutefois, ce n'est pas pour des raisons sportives, mais par son comportement. Vendredi, il a notamment fait les gros titres en bousculant son coach de performance.

Ceux-ci ont été systématiquement négatifs au Qatar, car Stroll ne livre plus rien sur la piste depuis des semaines et n'a aucune chance face à son coéquipier Fernando Alonso. L'ancien champion du monde Nico Rosberg n'a donc pas été tendre avec Stroll.

Stroll a désormais été défendu par son chef d'équipe en ce qui concerne son comportement. "Ce n'est pas si facile de juger quelqu'un directement. J'essaie généralement de ne pas vous parler juste après la course ou juste après les qualifications, parce que je sais à quel point on est chargé d'adrénaline. Vous voyez aussi l'un ou l'autre joueur de football qui jette un maillot ou une bouteille ou qui ne salue pas son entraîneur lorsqu'il est remplacé", a déclaré Krack à Sky.

Le Luxembourgeois poursuit : "Je pense que le sport se nourrit de ce genre d'émotions et qu'il ne faut pas non plus trop le juger quand on se trouve dans une telle situation. Donc dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Nous en avons parlé. Tout va bien".

Question : Stroll a-t-il reconnu ses erreurs et s'est-il excusé ? "Il l'a fait. Absolument. Pas de problème", répond Krack.

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5