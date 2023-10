Krack no passeio da criança problemática: O desporto vive das emoções

Lance Stroll continua a ser a criança problemática da Aston Martin. O chefe de equipa Mike Krack, no entanto, veio em defesa do canadiano após o seu ataque de fúria na sexta-feira.

Lance Stroll atraiu as atenções no Qatar. No entanto, não por razões desportivas, mas pelo seu comportamento. Na sexta-feira, fez manchetes com um empurrão contra o seu treinador de desempenho, entre outras coisas.

Estas manchetes foram constantemente negativas no Qatar, porque Stroll não se apresenta na pista há semanas e não tem qualquer hipótese contra o seu companheiro de equipa Fernando Alonso. O antigo campeão do mundo Nico Rosberg não deixou, portanto, uma boa marca em Stroll.

Stroll foi agora repreendido pelo seu chefe de equipa pelo seu comportamento. "Não é fácil julgar alguém diretamente. Normalmente, tento não falar contigo logo a seguir à corrida ou à qualificação, porque sei como estás carregado de adrenalina. Também se vê um jogador de futebol que atira uma camisola ou atira a garrafa ao chão ou não cumprimenta o treinador quando é substituído", disse Krack na Sky.

Penso que o desporto vive destas emoções e não se deve condenar demasiado quando se está numa situação destas. Portanto, na equipa não há qualquer problema. Já falámos sobre isso. Está tudo bem".

Pergunta: Stroll reconheceu os erros e pediu desculpa? "Foi o que ele fez. Sem dúvida. Não há problema", disse Krack.

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5