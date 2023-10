Jos Verstappen sobre Max: "Estoy muy orgulloso de él".

Max Verstappen pasó por una dura escuela. Su padre Jos, que compitió en 107 carreras en la categoría reina, le enseñó casi todos los trucos que un piloto puede aprender. Max dice: "Sin papá, nunca habría llegado tan lejos".

Cuando Max llegó a la Fórmula 1, los rivales no tardaron en darse cuenta: este piloto coloca su bólido de GP como si fuera un kart y no tiene miedo de tomar trazadas inusuales. Especialmente en condiciones mixtas, Max encuentra agarre en lugares donde otros pilotos simplemente resbalan.

Esto también tiene sus raíces en el karting, cuando Max salía a la pista en condiciones en las que otros pilotos preferían esperar a que amainara la lluvia. Y luego están los adelantamientos.

Jos Verstappen me dijo hace unos años: "Adelantar era un gran problema para mí en los entrenamientos, porque se puede adelantar de la manera equivocada, en mi opinión". Si perdía tiempo en una maniobra de adelantamiento, intentaba explicarle cómo hacerlo mejor. Si pierdes tiempo en la pista, es que no lo has hecho bien. Max lo interiorizó".



"Fue tan lejos que le prohibí atacar en las rectas o en lugares que me parecían demasiado fáciles. Le dije: 'Sólo puedes atacar aquí, aquí y también allí, pero no en los demás sitios'. Y eran curvas en las que los demás no podían atacar porque es mucho más difícil. Esa es una de las razones por las que más tarde en la Fórmula 1 tuvimos la impresión de que Max podía adelantar en cualquier sitio."



"Una maniobra de adelantamiento no es producto de la casualidad. Un piloto tiene que estar muy atento a su adversario, espiar sus puntos débiles y llegar a controlar realmente a su rival. Max entrenó eso durante años en el karting, es algo natural para él."



Ahora Max Verstappen es campeón de Fórmula Uno por tercer año consecutivo, y su padre Jos dice a Viaplay y Sky en Qatar: "Fue un poco menos estresante que hace dos años en Abu Dhabi y menos confuso que hace un año en Japón, cuando no está claro durante bastante tiempo después de la carrera si se otorgan todos los puntos o no. Pero hoy tampoco ha sido normal: decisión del título en el sprint y luego tantas fases de coche de seguridad también".



"Solíamos soñar que quizá Max se proclamaría campeón del mundo algún día. Pero tres veces seguidas, eso es una locura. Está más allá de nuestros sueños. Especialmente la forma en que lo ha hecho este año, ha sido tan dominante. Ha cumplido semana tras semana, estoy muy orgulloso de él".



"Sabía desde sus tiempos de karting que tenía mucho talento y creo que tomamos las decisiones correctas al principio de su carrera. Estoy muy contento de ver cómo se está desarrollando ahora y también estoy profundamente impresionado por lo duro que está trabajando para conseguir su éxito. Se merece todo esto".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Alex Albon (T), Williams, +19.864

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, accidente

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5