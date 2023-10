Jos Verstappen à propos de Max : "Je suis si fier de lui".

Max Verstappen est passé par une école difficile. Son père Jos, qui a pris le départ de 107 courses dans la catégorie reine, lui a enseigné presque toutes les ficelles qu'un coureur peut apprendre. Max déclare : "Sans papa, je ne serais jamais arrivé aussi loin".

Lorsque Max est arrivé en Formule 1, ses adversaires l'ont vite remarqué : ce pilote place sa voiture de course GP comme un kart et n'hésite pas à choisir des trajectoires inhabituelles. En particulier dans des conditions mixtes, Max trouve de l'adhérence là où d'autres pilotes ne font que glisser.

Cela trouve également son origine dans le karting, où Max est entré en piste dans des conditions où les autres pilotes préféraient attendre que la pluie se calme. Et puis il y a les dépassements.

Jos Verstappen m'a dit il y a quelques années : "Le dépassement a été pour moi un énorme sujet de formation, car à mon avis, on peut aussi dépasser de manière incorrecte. S'il perdait du temps lors d'un dépassement, j'essayais de lui expliquer comment il pouvait faire mieux. Si tu laisses du temps sur la piste, c'est que tu ne l'as pas fait correctement. Max l'a bien intégré".



"C'est allé si loin que je lui ai interdit d'attaquer dans les lignes droites ou à des endroits qui me semblaient trop faciles. Je lui ai dit : 'Tu ne peux attaquer qu'ici, ici et aussi là, mais pas ailleurs'. Et c'était justement des virages où les autres n'attaquaient peut-être pas parce que c'était beaucoup plus difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu l'impression plus tard en Formule 1 que Max pouvait dépasser partout".



"Une manœuvre de dépassement n'est pas le produit du hasard. Un pilote doit observer attentivement son adversaire, épier ses faiblesses et se faire une idée précise de son rival. Max s'est entraîné à cela pendant des années en karting, c'est entré dans sa chair et son sang".



Aujourd'hui, Max Verstappen est champion de Formule 1 pour la troisième fois consécutive, et Papa Jos a déclaré à Viaplay et Sky au Qatar : "C'était un peu moins stressant qu'il y a deux ans à Abu Dhabi et moins déroutant qu'il y a un an au Japon, lorsque pendant un bon moment après la course, on ne savait pas si les points complets étaient attribués ou non. Mais ce n'était pas normal non plus aujourd'hui - décision du titre au sprint et puis autant de phases de safety car".



"Avant, nous avons toujours rêvé que Max serait peut-être un jour champion du monde. Mais trois fois de suite, c'est de la folie. Cela va bien au-delà de notre rêve. Surtout la manière dont il l'a fait cette année - il a été tellement dominant. Il a livré semaine après semaine, je suis tellement fier de lui".



"Je savais depuis ses jours de karting qu'il y avait beaucoup de talent et je pense que nous avons fait les bons choix au début de sa carrière. Je suis très heureux de voir comment il évolue maintenant et je suis aussi profondément impressionné par la façon dont il travaille dur pour réussir. Il a pleinement mérité tout cela".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5