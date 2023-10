Jos Verstappen su Max: "Sono molto orgoglioso di lui".

Max Verstappen ha frequentato una scuola difficile. Suo padre Jos, che ha partecipato a 107 gare nella classe regina, gli ha insegnato quasi tutti i trucchi che un pilota può imparare. Max dice: "Senza papà, non sarei mai arrivato così lontano".

Quando Max è arrivato in Formula 1, gli avversari l'hanno subito notato: questo pilota posiziona la sua auto da corsa GP come un kart e non ha paura di prendere linee insolite. Soprattutto in condizioni miste, Max trova aderenza in punti in cui altri piloti si limitano a scivolare.

Anche questo ha radici nel karting, quando Max scendeva in pista in condizioni in cui gli altri piloti preferivano aspettare che la pioggia diminuisse. E poi ci sono i sorpassi.

Jos Verstappen mi disse qualche anno fa: "I sorpassi erano un problema enorme per me in allenamento, perché si può sorpassare nel modo sbagliato, secondo me". Se perdeva tempo in una manovra di sorpasso, cercavo di spiegargli come farlo meglio. Se perdi tempo in pista, allora non hai fatto bene. Max ha interiorizzato questo concetto".



"Sono arrivato al punto di proibirgli di attaccare sui rettilinei o in punti che mi sembravano troppo facili. Gli ho detto: 'Puoi attaccare solo qui, qui e anche lì, ma non altrimenti'. E si trattava di curve in cui gli altri non avrebbero potuto attaccare perché molto più difficili. Questo è uno dei motivi per cui più tardi in Formula 1 abbiamo avuto l'impressione che Max potesse sorpassare ovunque".



"Una manovra di sorpasso non è frutto del caso. Un pilota deve tenere d'occhio l'avversario, individuare i suoi punti deboli e capire davvero il suo rivale. Max si è allenato per anni nel karting, per lui è una seconda natura".



Ora Max Verstappen è campione di Formula Uno per il terzo anno consecutivo, e papà Jos racconta a Viaplay e Sky in Qatar: "È stato un po' meno snervante di due anni fa ad Abu Dhabi e meno confuso di un anno fa in Giappone, quando per un bel po' di tempo dopo la gara non è chiaro se vengono assegnati i punti pieni o meno. Ma anche oggi non è stato normale: decisione sul titolo in volata e poi tante fasi di safety car".



"Sognavamo che forse Max sarebbe diventato campione del mondo un giorno. Ma tre volte di fila è una follia. Va ben oltre i nostri sogni. Soprattutto il modo in cui lo ha fatto quest'anno: è stato così dominante. Ha dato il meglio di sé settimana dopo settimana, sono molto orgoglioso di lui".



"Sapevo fin dai tempi del karting che c'era molto talento e credo che abbiamo preso le decisioni giuste all'inizio della sua carriera. Sono molto felice di vedere come si sta sviluppando ora e sono anche profondamente impressionato da quanto duramente sta lavorando per il suo successo. Si merita pienamente tutto questo".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5