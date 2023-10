Jos Verstappen sobre Max: "Estou muito orgulhoso dele".

Max Verstappen passou por uma escola difícil. O seu pai Jos, que competiu em 107 corridas na categoria rainha, ensinou-lhe quase todos os truques que um piloto pode aprender. Max diz: "Sem o meu pai, nunca teria chegado tão longe".

Quando Max chegou à Fórmula 1, os adversários rapidamente se aperceberam: este piloto coloca o seu carro de corrida de GP como um kart e não tem medo de tomar linhas invulgares. Especialmente em condições mistas, Max encontra aderência em sítios onde outros pilotos apenas deslizam.

Isto também tem as suas raízes no karting, quando Max foi para a pista em condições em que outros pilotos preferiam esperar que a chuva passasse. E depois há as ultrapassagens.

Jos Verstappen disse-me há alguns anos: "As ultrapassagens eram um grande problema para mim nos treinos, porque, na minha opinião, é possível ultrapassar da forma errada. Se ele perdia tempo numa manobra de ultrapassagem, eu tentava explicar-lhe como fazer melhor. Se perdemos tempo na pista, é porque não o fizemos corretamente. O Max interiorizou isso".



"Cheguei ao ponto de o proibir de atacar nas rectas ou em locais que me pareciam demasiado fáceis. Disse-lhe: 'Só podes atacar aqui, aqui e também ali, mas não de outra forma'. E estas eram esquinas onde os outros não podiam atacar porque é muito mais difícil. Essa é uma das razões pelas quais, mais tarde, na Fórmula 1, tivemos a impressão de que Max podia ultrapassar em qualquer lugar".



"Uma manobra de ultrapassagem não é um produto do acaso. Um piloto tem de manter um olhar atento sobre o seu adversário, espiar as suas fraquezas e conhecer realmente o seu rival. O Max treinou isso durante anos no karting, é uma segunda natureza para ele."



Agora Max Verstappen é campeão de Fórmula 1 pelo terceiro ano consecutivo, e o pai Jos diz à Viaplay e à Sky no Qatar: "Foi um pouco menos enervante do que há dois anos em Abu Dhabi e menos confuso do que há um ano no Japão, quando não é claro durante algum tempo após a corrida se os pontos totais são atribuídos ou não. Mas também não foi normal hoje - decisão do título no sprint e depois tantas fases de safety car".



"Costumávamos sonhar que talvez o Max se tornasse campeão do mundo um dia. Mas três vezes seguidas, isso é uma loucura. Está muito para além do nosso sonho. Especialmente a forma como o fez este ano - ele foi tão dominante. Ele tem-se entregado semana após semana, estou muito orgulhoso dele".



"Eu sabia, desde os seus dias de karting, que ele tinha muito talento e penso que tomámos as decisões certas no início da sua carreira. Estou muito feliz por ver como ele está a evoluir agora e também estou profundamente impressionado com o quanto ele está a trabalhar para o seu sucesso. Ele merece tudo isto".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5