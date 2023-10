¡Choque en Qatar! ¡Hamilton y Russell chocan!

¡Ningún jefe de equipo quiere ver eso! Los dos Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell chocaron tras la salida del GP de Qatar.

Russell salía segundo en la parrilla y Hamilton tercero. El siete veces campeón del mundo salió bien, se puso al lado de su compañero de equipo, pero luego giró bruscamente en la primera curva. Demasiado fuerte, porque Russell a su vez estaba al lado de Verstappen y por lo tanto no tenía espacio para desviarse a la derecha.

El resultado: ambos Mercedes se tocaron.

Hamilton se deslizó hacia la grava y la carrera terminó para él. Russell tuvo que entrar en boxes por un pinchazo, por lo que se quedó muy atrás.

"Derribado por mi propio compañero de equipo", dijo Hamilton. Russell fue mucho más comunicativo por radio. "Lo siento. Salió de la nada", dijo Russell. "No tengo palabras. Vi la repetición en las pantallas. No pude hacer nada, estaba atrapado". Incluso Toto Wolff, que no estaba en el lugar después de la operación, intervino: "Estamos corriendo ahora".

"Esto es un absoluto no-go. Es la primera curva, tienes que darte espacio. Es culpa de Lewis", dijo el comentarista de Sky Ralf Schumacher. "Ahí es donde tiene que mirarse en el espejo, dejar más espacio y retroceder un poco".

"Lewis está especulando con que George ceda y se calme, pero no lo ha hecho. Yo culparía más a Lewis en términos de porcentaje. No dejó suficiente espacio", dijo Alex Wurz a la ORF.