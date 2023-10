Scontro in Qatar! Hamilton e Russell si scontrano!

Nessun capo squadra vuole vedere una cosa del genere! Le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell si sono scontrate dopo la partenza del GP del Qatar.

Russell ha iniziato la gara dalla seconda posizione in griglia, Hamilton dalla terza. Il sette volte campione del mondo è partito bene, si è affiancato al compagno di squadra, ma poi ha sterzato pesantemente alla prima curva. Troppo forte, perché Russell a sua volta era accanto a Verstappen e quindi non aveva spazio per sterzare a destra.

Il risultato: entrambe le Mercedes si sono toccate.

Hamilton è scivolato nella ghiaia e la gara è finita per lui. Russell è dovuto rientrare ai box per una foratura, motivo per cui è scivolato molto indietro.

"Abbattuto dal mio stesso compagno di squadra", ha detto Hamilton. Russell è stato molto più loquace alla radio. "Mi dispiace per l'accaduto. È venuto fuori dal nulla", ha detto Russell. "Non ho parole. Ho visto il replay sugli schermi. Non potevo fare nulla, ero in trappola". Anche Toto Wolff, che non era sul posto dopo l'intervento chirurgico, ha commentato: "Stiamo correndo ora".

"Questo è un divieto assoluto. È la prima curva, devi darti spazio. È colpa di Lewis", ha detto l'opinionista di Sky Ralf Schumacher. "È lì che deve guardarsi allo specchio, lasciare più spazio e indietreggiare un po'".

"Lewis sta speculando sul fatto che George cederà e si sistemerà, ma non l'ha fatto. Io darei la colpa più a Lewis in termini di percentuale. Non ha lasciato abbastanza spazio", ha detto Alex Wurz a ORF.