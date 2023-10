Max Verstappen, ganador en Qatar: "Me preocupa McLaren

El campeón del mundo Max Verstappen consigue su 49ª victoria en un GP en la ronda de Catar. El holandés de 26 años ofrece un gran espectáculo en el Circuito Internacional de Losail: "Así que no hay nada mejor".

Segundo Gran Premio de Catar, 49º triunfo en un Gran Premio para la estrella de Red Bull Racing Max Verstappen: el holandés es imparable en el Circuito Internacional de Losail, a las afueras de Doha, y sube al podio por 92ª vez en la categoría reina. Pole, mejor vuelta de carrera, victoria: "No hay nada mejor que eso", dice Verstappen.

Es la 14ª victoria de la temporada para Verstappen (todas desde la pole), después de Baréin, Australia, Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Inglaterra, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia y Japón, para su escudería Red Bull Racing la victoria de Catar significa la diana número 108 en la Fórmula 1. Para RBR es la 16ª victoria en la 17ª carrera de la temporada.

Max Verstappen tras su pilotaje ganador: "Lo que ha marcado la diferencia hoy ha sido el primer segmento de carrera. Pudimos mostrar una gran velocidad. Después de eso sólo se trataba de cuidar los neumáticos".

"Pero tuve que mantenerme alerta porque el McLaren mostró una gran velocidad. Y teníamos que dejarnos un margen de seguridad porque nunca sabes lo que puede pasar".



Con la mano en el corazón: ¿ha sido la carrera más dura que ha pilotado Max? Verstappen: "Diría que ha sido una de las cinco más duras. Ayer, después de ganar el título, la celebración fue bastante comedida, porque sabíamos que aún nos quedaba un Gran Premio. Esta noche lo disfrutaremos un poco más".



"Pero no aflojaremos ni un momento, porque aún nos quedan algunas carreras y también queremos ganarlas".



"Ha sido una carrera extraña, con todas esas paradas obligatorias, porque no se nos permitía usar los neumáticos más de 18 vueltas. Sinceramente, preferiría un Gran Premio normal. Porque normalmente uno de nuestros puntos fuertes es lo bien que se comporta el coche con los neumáticos. Y realmente no pudimos jugar con ese punto fuerte".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5