Max Verstappen, vainqueur au Qatar, s'inquiète pour McLaren

Deuxième Grand Prix du Qatar, 49e triomphe en Grand Prix pour la star de Red Bull Racing Max Verstappen - le Néerlandais est inarrêtable sur le circuit international de Losail, à l'extérieur de Doha, et monte sur le podium pour la 92e fois dans la catégorie reine. Pole, meilleur tour en course, victoire : "On ne peut pas faire mieux", déclare Verstappen.

C'est la 14e victoire de la saison pour Verstappen (tous en pole), après Bahreïn, l'Australie, Miami, Monaco, l'Espagne, le Canada, l'Autriche, l'Angleterre, la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Japon. Pour son écurie Red Bull Racing, la victoire au Qatar représente le 108e succès en Formule 1. Pour RBR, c'est la 16e victoire en 17 courses de la saison.

Max Verstappen après sa course victorieuse : "Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est le premier segment de course. Nous avons pu y montrer une belle vitesse. Après, il ne s'agissait plus que de faire attention aux pneus".

"Mais je devais rester sur mes gardes, car les McLaren ont montré une belle vitesse. Et nous devions nous laisser une marge de sécurité, car on ne sait jamais ce qui peut arriver".



La main sur le cœur, était-ce la course la plus difficile que Max ait jamais faite ? Verstappen : "Je dirais que c'était l'une des cinq plus dures. Hier, après le titre, la fête était plutôt modérée, nous savions qu'il nous restait encore un Grand Prix à courir. Ce soir, nous pouvons en profiter un peu plus".



"Mais nous ne nous relâcherons pas un seul instant, car il nous reste encore quelques courses, et nous voulons les gagner aussi".



"C'était une course étrange, avec tous ces arrêts obligatoires parce que nous ne pouvions pas utiliser les pneus plus de 18 tours. Honnêtement, je préfère un Grand Prix normal. Car normalement, l'une de nos grandes forces est l'efficacité de la voiture avec les pneus. Et nous n'avons pas pu vraiment exploiter cette force".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5