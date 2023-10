Il vincitore del Qatar Max Verstappen: preoccupazioni per la McLaren

Secondo Gran Premio del Qatar, 49° trionfo per la stella della Red Bull Racing Max Verstappen: l'olandese è inarrestabile sul Losail International Circuit alle porte di Doha e sale sul podio per la 92ª volta nella classe regina. Pole, miglior giro in gara, vittoria: "Non c'è niente di meglio", dice Verstappen.

Per Verstappen è la 14ª vittoria stagionale (tutte dalla pole), dopo Bahrain, Australia, Miami, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Inghilterra, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Giappone, per la sua scuderia Red Bull Racing la vittoria in Qatar significa il 108° centro in Formula 1. Per RBR è la 16ª vittoria nella 17ª gara della stagione.

Max Verstappen dopo la vittoria: "Quello che ha fatto la differenza oggi è stato il primo segmento di gara. Siamo stati in grado di mostrare una grande velocità. Dopo di che si è trattato solo di badare agli pneumatici".

"Ma ho dovuto stare in guardia perché la McLaren ha mostrato una grande velocità. E dovevamo lasciarci un margine di sicurezza perché non si sa mai cosa può succedere".



Mano sul cuore: è stata la gara più difficile che Max abbia mai guidato? Verstappen: "Direi che è stata una delle cinque più difficili. Ieri, dopo la vittoria del titolo, i festeggiamenti sono stati piuttosto contenuti, perché sapevamo di avere ancora un Gran Premio da disputare. Stasera potremo godercela un po' di più".



"Ma non molleremo un attimo, perché ci restano ancora alcune gare e vogliamo vincere anche quelle".



"È stata una gara strana, con tutte quelle soste obbligatorie, perché non ci è stato permesso di usare le gomme per più di 18 giri. Onestamente, avrei preferito un Gran Premio normale. Perché di solito uno dei nostri grandi punti di forza è la capacità della macchina di gestire le gomme. E non abbiamo potuto sfruttare questo punto di forza".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5