Max Verstappen, vencedor no Qatar: Preocupações com a McLaren

O campeão do mundo Max Verstappen conquista a sua 49ª vitória num GP na ronda do Qatar. O holandês de 26 anos dá um grande espetáculo no Circuito Internacional de Losail: "Não há nada melhor do que isto".

Segundo Grande Prémio do Qatar, 49º triunfo no Grande Prémio para a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen - o holandês está imparável no Circuito Internacional de Losail, nos arredores de Doha, e sobe ao pódio pela 92ª vez na categoria rainha. Pole, melhor volta de corrida, vitória: "Não há nada melhor do que isto", diz Verstappen.

É a 14ª vitória da época para Verstappen (todas a partir da pole), depois do Bahrain, Austrália, Miami, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália e Japão, para a sua equipa Red Bull Racing a vitória no Qatar significa a 108ª vitória na Fórmula 1. Para a RBR é a 16ª vitória na 17ª corrida da época.

Max Verstappen após a sua corrida vitoriosa: "O que fez a diferença hoje foi o primeiro segmento de corrida. Conseguimos mostrar grande velocidade. Depois disso, foi apenas uma questão de cuidar dos pneus".

"Mas tive de estar atento porque o McLaren mostrou grande velocidade. E tivemos de deixar uma margem de segurança porque nunca se sabe o que vai acontecer."



Mão no coração: esta foi a corrida mais difícil que Max já pilotou? Verstappen: "Eu diria que foi uma das cinco mais difíceis. Ontem, depois de ganhar o título, a celebração foi bastante contida, porque sabíamos que ainda tínhamos um Grande Prémio pela frente. Esta noite podemos desfrutar um pouco mais".



"Mas não vamos desistir nem por um momento, porque ainda temos algumas corridas pela frente e queremos vencê-las também."



"Foi uma corrida estranha, com todas aquelas paragens obrigatórias, porque não nos foi permitido usar os pneus durante mais de 18 voltas. Honestamente, preferia um Grande Prémio normal. Porque, normalmente, um dos nossos grandes pontos fortes é o facto de o carro lidar bem com os pneus. E não pudemos aproveitar esse ponto forte".





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5