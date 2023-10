Oscar Piastri (McLaren/2º): "¡Estoy totalmente servido!"

Ha sido una gran actuación de Oscar Piastri: el ganador del Qatar Sprint ha conseguido el segundo puesto en el segundo Gran Premio de Qatar, el primero de su carrera en GP, es su segundo podio de la temporada de GP (tras el segundo en Japón) y ha dejado atrás al experimentado Lando Norris.

El piloto de la ciudad del GP de Melbourne está visiblemente servido tras la carrera nocturna en condiciones de humedad. Tras bajarse de su McLaren tuvo que sentarse un rato, antes de la ceremonia de la victoria se tumbó en el suelo.

"Es la carrera más dura que he hecho en toda mi carrera", dijo Piastri, el sexto australiano en un podio de Fórmula Uno después de Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber y Daniel Ricciardo.

"El calor era increíble, pero todo el esfuerzo ha merecido la pena: victoria en el sprint, ahora segundo en la carrera, ¡qué fin de semana más loco!".



"Después del Gran Premio no podía creerme realmente mi segundo puesto, no paraba de pensar: quizá habrá una penalización de cinco segundos por violar los límites de la pista o algo así".



Piastri, que fue elegido Piloto del Día por los aficionados, continuó: "Estoy totalmente agotado, realmente agotado. ¡Hacía tanto calor! Debido a esta extraña especificación por culpa de los neumáticos con las tres paradas, he llegado hasta el final, han sido como 57 vueltas de clasificación seguidas. Realmente no puedo aguantar más, pero al mismo tiempo estoy muy contento".



McLaren no corrió riesgos: antes del final de la carrera, Lando Norris recibió instrucciones de no atacar al segundo clasificado, Piastri. Norris se quejó de que era más rápido, pero se atuvo a las instrucciones.



Con dos coches de nuevo en el podio, McLaren ha reducido a once puntos la diferencia con Aston Martin en la lucha por el cuarto puesto de la Copa de Constructores.





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5