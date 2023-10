Oscar Piastri (McLaren/2e) : "Je suis complètement servi" !

C'était une performance d'ours pour Oscar Piastri : le vainqueur du sprint du Qatar a foncé vers la deuxième place du deuxième Grand Prix du Qatar, pour la première fois de sa carrière en GP, c'est son deuxième podium de cette saison de GP (après la deuxième place au Japon) et il a laissé derrière lui l'expérimenté Lando Norris.

Le pilote de Melbourne, la ville du GP, est visiblement servi après la course nocturne qui s'est déroulée dans des conditions étouffantes. Après être sorti de sa McLaren, il a d'abord dû s'asseoir, puis s'allonger par terre avant la cérémonie de victoire.

"C'est la course la plus dure que j'ai faite de toute ma carrière", a déclaré Piastri, le sixième Australien à monter sur un podium de Formule 1 après Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber et Daniel Ricciardo.

"La chaleur était incroyable, mais toutes les peines ont été récompensées - victoire au sprint, maintenant deuxième en course, quel week-end de folie" !



"Après le Grand Prix, je ne pouvais pas vraiment croire à ma deuxième place, je pensais toujours - peut-être qu'il y aura une pénalité de cinq secondes pour violation des limites de la piste ou quelque chose comme ça".



Piastri, que les fans ont élu pilote du jour, poursuit : "Je suis complètement épuisé, vraiment anéanti. Il faisait tellement chaud, putain ! J'ai fait trois arrêts à cause de cette consigne bizarre concernant les pneus, c'était comme 57 tours de qualification d'affilée. Je n'en peux vraiment plus - mais en même temps, je suis très heureux".



McLaren n'a pris aucun risque : avant la fin de la course, Lando Norris a reçu la consigne de ne pas attaquer Piastri, qui était deuxième. Norris s'est certes plaint d'être plus rapide, mais il a respecté la consigne.



Avec deux voitures sur le podium, McLaren a réduit à onze points son retard sur Aston Martin dans la lutte pour la quatrième place de la Coupe des constructeurs.





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5