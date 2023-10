Oscar Piastri (McLaren/2°): "Sono completamente servito!".

È stata una prestazione da urlo quella di Oscar Piastri: il vincitore del Qatar Sprint ha conquistato il secondo posto al secondo Gran Premio del Qatar, per la prima volta nella sua carriera di GP, è il suo secondo podio della stagione GP (dopo il secondo posto in Giappone) e si è lasciato alle spalle l'esperto Lando Norris.

Il pilota della città del GP di Melbourne è visibilmente provato dopo la gara notturna in condizioni di umidità. Dopo essere sceso dalla sua McLaren ha dovuto sedersi per un po', e prima della cerimonia della vittoria si è sdraiato a terra.

"Questa è la gara più difficile che ho fatto in tutta la mia carriera", ha detto Piastri, il sesto australiano su un podio di Formula Uno dopo Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo.

"Il caldo è stato incredibile, ma tutta la fatica ne è valsa la pena: vittoria in volata, ora secondo in gara, che weekend pazzesco!".



"Dopo il Gran Premio non riuscivo a credere al mio secondo posto, continuavo a pensare - forse ci sarà una penalità di cinque secondi per aver violato i limiti della pista o qualcosa del genere".



Piastri, che è stato votato dai tifosi come pilota del giorno, ha continuato: "Sono completamente esausto, davvero esausto. Era così dannatamente caldo! A causa di questa strana specifica delle gomme con le tre soste, sono andato fino in fondo, sono stati come 57 giri di qualifica di fila. Non ne posso più, ma allo stesso tempo sono molto contento".



La McLaren non ha corso rischi: prima della fine della gara, Lando Norris ha ricevuto l'ordine di non attaccare il secondo classificato Piastri. Norris ha brontolato perché era più veloce, ma si è attenuto alle istruzioni.



Con due vetture di nuovo sul podio, la McLaren ha ridotto a undici punti il distacco dalla Aston Martin nella lotta per il quarto posto nella Coppa Costruttori.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5