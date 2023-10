Oscar Piastri (McLaren/2º): "Estou totalmente servido!"

Foi uma excelente prestação de Oscar Piastri: o vencedor do Qatar Sprint alcançou o segundo lugar no segundo Grande Prémio do Qatar, a primeira vez na sua carreira de GP, é o seu segundo pódio da época de GP (depois do segundo no Japão) e deixou para trás o experiente Lando Norris.

O piloto da cidade de Melbourne está visivelmente satisfeito após a corrida nocturna em condições húmidas. Depois de sair do seu McLaren, teve de se sentar durante algum tempo e, antes da cerimónia da vitória, deitou-se no chão.

"Esta é a corrida mais difícil que fiz em toda a minha carreira", disse Piastri, o sexto australiano num pódio de Fórmula 1, depois de Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo.

"O calor era incrível, mas todo o trabalho árduo valeu a pena - vitória no sprint, agora segundo na corrida, que fim de semana louco!"



"Depois do Grande Prémio não conseguia acreditar no meu segundo lugar, estava sempre a pensar - talvez haja uma penalização de cinco segundos por violar os limites da pista ou assim."



Piastri, que foi eleito o Piloto do Dia pelos fãs, continuou: "Estou completamente exausto, mesmo exausto. Estava um calor do caraças! Por causa desta especificação estranha, por causa dos pneus com as três paragens, fui até ao fim, foram 57 voltas de qualificação seguidas. Não consigo aguentar mais - mas ao mesmo tempo estou muito contente."



A McLaren não correu riscos: antes do final da corrida, Lando Norris recebeu instruções para não atacar Piastri, o segundo classificado. Norris reclamou que era mais rápido, mas cumpriu a instrução.



Com dois carros no pódio novamente, a McLaren reduziu a diferença para a Aston Martin na luta pelo quarto lugar na Taça dos Construtores para onze pontos.





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5