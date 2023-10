Schianto con George Russell! Cosa dice Lewis Hamilton

GP del Qatar amaro per Lewis Hamilton. Il britannico si è scontrato con il compagno di squadra della Mercedes George Russell subito dopo l'inizio della gara. "È assolutamente da evitare. È la prima curva, bisogna lasciarsi spazio", ha insistito l'opinionista di Sky Ralf Schumacher.

Russell è partito dalla seconda posizione in griglia, Hamilton dalla terza. Il sette volte campione del mondo è partito bene, si è seduto accanto al compagno di squadra, ma poi ha fatto una brusca sterzata alla prima curva. Troppo forte, perché Russell a sua volta era accanto a Verstappen e quindi non aveva spazio per sterzare a destra.

Il risultato: entrambe le Mercedes si sono toccate. Hamilton è scivolato nella ghiaia e la gara è finita per lui.

La delusione di Hamilton è stata evidente quando è apparso davanti alle telecamere. "Mi dispiace per la squadra. Mi piace prendermi le mie responsabilità come giocatore di squadra. Non credo che George avesse un posto dove andare. È stato solo uno sfortunato incidente", ha detto Hamilton.

Questa costellazione non era un problema prima della gara? Hamilton in poche parole: "Almeno abbiamo discusso sul fatto che non ci saremmo scontrati".

Schumacher aveva preso una decisione durante la trasmissione dopo il rallentatore: "È colpa di Lewis. È lì che deve guardarsi allo specchio, lasciare più spazio e fare un passo indietro".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5