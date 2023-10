Marko : "Verstappen ne lâche pas prise et ne s'arrête pas".

Samedi, Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde et dimanche, il a remporté un nouveau GP. Et Helmut Marko a annoncé qu'il y en aurait d'autres en 2023.

Helmut Marko a été surpris. Car il est rare que Max Verstappen soit aussi vidé qu'après le GP du Qatar. Le Néerlandais a dû s'asseoir après les presque 90 minutes de course. Un signe clair de l'effort que lui a demandé ce GP.

"On voyait que les pilotes devaient s'asseoir et je n'ai jamais vu Max transpirer autant. Mais c'était aussi dû au fait que nous avons eu tellement de changements de pneus, c'était pratiquement des courses de sprint et tout était à la limite", a déclaré Marko à Sky. Pour des raisons de sécurité, les équipes ont dû procéder à trois changements de pneus obligatoires.

A l'arrivée, Verstappen avait environ 4,8 secondes d'avance sur Oscar Piastri dans la McLaren. Quelle a été la difficulté pour Verstappen de ramener cette victoire à la maison ? Après tout, les McLaren se rapprochent de plus en plus en termes de performance.

"Max a contrôlé cela de manière souveraine", a déclaré Marko : "On a pu voir à la fin comment il a réalisé son meilleur tour, combien de réserves il y avait. Nous étions bien placés du point de vue des pneus et nous avons toujours veillé à ne pas les surcharger. Que nous ne risquions jamais d'être mis en danger par un undercut".

Quels sont les autres objectifs de Verstappen et de Red Bull Racing pour cette saison ? "Ceux qui le connaissent savent qu'il ne se laisse pas aller et qu'il ne lâche rien", répond Marko. "L'un de ses objectifs est certainement de remporter son 50e Grand Prix, mais nous avons aussi des objectifs pour l'équipe. Je pense que 20 victoires sont possibles et c'est ce que nous voulons. Vu la forme qu'il affiche actuellement et vu que notre voiture est également bonne, c'est dans le domaine du possible".

Celui qui est nettement en retrait par rapport à Verstappen, c'est Sergio Pérez. Le Mexicain n'a terminé que dixième et a écopé de plusieurs pénalités de temps pour ne pas avoir respecté les limites de la piste. "Il aurait pu faire mieux. Il doit sortir de cette spirale négative. Entre-temps, il y a eu de nouveaux tours rapides, mais cela ne sert à rien si tu reçois ensuite des pénalités", a déclaré Marko.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5