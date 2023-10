Marko: "Verstappen non molla e non molla".

Helmut Marko è rimasto sorpreso. È raro che Max Verstappen sia così esausto come dopo il GP del Qatar. L'olandese ha dovuto sedersi per la prima volta dopo quasi 90 minuti. Un chiaro segno di quanto sia stato faticoso il GP.

"Si vedeva che i piloti dovevano sedersi e non ho mai visto Max così sudato. Ma è anche dovuto al fatto che abbiamo avuto così tanti cambi di gomme, erano praticamente gare di sprint e tutto era al limite", ha detto Marko a Sky. Per motivi di sicurezza, le squadre hanno dovuto effettuare tre cambi gomme obbligatori.

Al traguardo, Verstappen aveva un vantaggio di circa 4,8 secondi su Oscar Piastri della McLaren. Quanto è stato difficile per Verstappen portare a casa questa vittoria? Dopo tutto, le McLaren sono sempre più vicine in termini di prestazioni.

"Max ha controllato la gara in modo sovrano", ha detto Marko: "Avete visto alla fine come ha fatto il suo giro più veloce, quante riserve c'erano. Eravamo in una buona posizione in termini di pneumatici e ci siamo sempre assicurati di non sovraccaricare le gomme. Non abbiamo mai rischiato che un undercut ci mettesse in pericolo".

Quali obiettivi hanno ancora Verstappen e la Red Bull Racing in questa stagione? "Chiunque lo conosca sa che non si tira indietro e non molla", ha detto Marko. "Un obiettivo è sicuramente la 50ª vittoria in un Gran Premio, ma abbiamo ancora degli obiettivi per la squadra. Penso che 20 vittorie possano essere possibili ed è quello che vogliamo. Considerata la forma in cui si trova al momento e visto che anche la nostra macchina è buona, è una cosa possibile".

Chi non è all'altezza di Verstappen è Sergio Pérez. Il messicano si è classificato solo decimo, collezionando diverse penalità per non aver rispettato i limiti della pista. "Avrebbe potuto fare di più. Deve uscire da questa spirale negativa. Nel mezzo ci sono stati di nuovo giri veloci, ma non aiuta se poi si collezionano penalità", ha detto Marko.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5