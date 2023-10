Marko: "Verstappen não desiste e não desiste".



por Andreas Reiners - Automatic translation from German

No sábado, Max Verstappen conquistou o seu terceiro título de Campeão do Mundo, no domingo a vitória no próximo GP. E Helmut Marko anunciou que há mais para vir em 2023.

