Russell sur le crash avec Hamilton : respect mutuel

Mercedes s'est privée d'un meilleur résultat à cause du crash entre Lewis Hamilton et George Russell. George Russell n'a pas voulu jeter de l'huile sur le feu.

George Russell aurait pu tirer à boulets rouges sur Lewis Hamilton. Tirer à boulets rouges sur son coéquipier, le critiquer, le clouer au pilori. Car le crash survenu dans le premier virage du GP du Qatar est assez clairement à mettre sur le compte du septuple champion du monde.

Russell est parti de la deuxième place sur la grille de départ, Hamilton de la troisième. Le septuple champion du monde s'en est bien sorti, s'est placé à côté de son coéquipier, mais a ensuite fortement dévié dans le premier virage. Trop fort, car Russell se trouvait à son tour à côté de Verstappen et n'avait donc pas la place de se déporter vers la droite.

Résultat : les deux Mercedes se sont touchées. Hamilton a glissé dans le bac à gravier, la course était terminée pour lui.

Hamilton a assumé la responsabilité de la collision et Russell s'est contenté d'être verbalement un joueur d'équipe.

"Nous aurions probablement pu monter tous les deux sur le podium, mais ce n'était pas intentionnel de notre part. Avec ces voitures, tu as une si mauvaise visibilité, tu as vraiment un point aveugle quand tu regardes dehors. Et je vois cela avec un respect mutuel", a déclaré Russell, qui a dû rentrer au stand après la collision, mais qui a pu continuer à rouler, contrairement à Hamilton. Il s'est tout de même classé quatrième à la fin.

Il ne pense pas que quelque chose restera de ce crash. "Ça va passer. On va oublier ça", a déclaré Russell.

Ce qui est amer, c'est qu'il était apparemment clair pour tout le monde que cela ne devait pas arriver. "Nous en avons bien sûr parlé. Et j'ai dit que je voulais que nous soyons tous les deux sur le podium. Mais on peut aussi en tirer beaucoup de positif".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5