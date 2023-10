Russell sull'incidente con Hamilton: Rispetto da entrambe le parti

La Mercedes ha perso un risultato migliore a causa dell'incidente tra Lewis Hamilton e George Russell. George Russell non ha voluto aggiungere benzina al fuoco.

George Russell avrebbe potuto sparare contro Lewis Hamilton. Sparare contro il suo compagno di squadra, criticarlo, metterlo alla gogna. Perché l'incidente alla prima curva del GP del Qatar è stato chiaramente colpa del sette volte campione del mondo.

Russell è partito dalla seconda posizione in griglia, Hamilton dalla terza. Il sette volte campione del mondo è partito bene, si è affiancato al compagno di squadra, ma poi ha sterzato pesantemente alla prima curva. Troppo forte, perché Russell a sua volta si trovava accanto a Verstappen e quindi non aveva spazio per sterzare a destra.

Il risultato: entrambe le Mercedes si sono toccate. Hamilton è scivolato nella ghiaia e la gara è finita per lui.

Hamilton si è assunto la responsabilità della collisione e Russell ha lasciato intendere di essere un giocatore di squadra verbale.

"Probabilmente entrambi avremmo potuto finire sul podio, ma non è stato intenzionale da parte di nessuno dei due. Con le auto che hanno una visibilità così scarsa, hai davvero un punto cieco quando guardi fuori. E io lo guardo con rispetto da entrambe le parti", ha detto Russell, che è dovuto rientrare ai box dopo la collisione ma, a differenza di Hamilton, è stato in grado di continuare. Alla fine è arrivato comunque quarto.

Non pensa che l'incidente possa avere conseguenze. "Passerà. Ce ne dimenticheremo", ha detto Russell.

L'unica cosa amara è che, a quanto pare, era chiaro a tutti che questo non doveva accadere. "Ne abbiamo parlato, naturalmente. Ho detto che volevo che entrambi finissimo sul podio. Ma si possono anche cogliere molti aspetti positivi".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5