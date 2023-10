Christian Horner preoccupato: "Devo parlare con Pérez".

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner può essere felice per la vittoria del 16° GP nella 17° gara della stagione, ancora una volta Max Verstappen ha guidato tutto in terra. Ma la forma di Sergio Pérez lo preoccupa.

Non importa in quali condizioni si svolgano le gare di Formula 1 quest'anno, sia che si tratti di temperature rigide e pioggia, sia che si tratti di sabbia, polvere e caldo come in Qatar: su Max Verstappen si può fare affidamento.

Sabato l'olandese si è assicurato il suo terzo titolo con il secondo posto in volata dietro Oscar Piastri, e domenica ha vinto su un altro circuito che mancava alla sua collezione, il Losail International Circuit del Qatar. 49° vittoria in un GP per Max, la 14° in questa straordinaria stagione, e per la Red Bull Racing è la 16° vittoria nella 17° gara, solo a Singapore la RBR è stata battuta.

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner non può smettere di essere felice. Il 49enne inglese ha commentato così il trionfo di Max Verstappen: "Ancora una volta, una prestazione eccezionale da parte di Max".

"Ma dobbiamo parlare con Sergio. Non so cosa lo abbia spinto a non rispettare i limiti della pista e ad essere penalizzato più volte".



"È stato un weekend difficile per lui e un Gran Premio difficile. Per fortuna oggi Lewis Hamilton è rimasto senza punti e Fernando è arrivato solo sesto. Quindi Pérez è ancora secondo nella classifica provvisoria del campionato. Ma ha urgente bisogno di ritrovare la forma di un tempo".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5