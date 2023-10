Max Verstappen: "Parecíamos estúpidos como deporte".

"Ha sido duro", resumió Max Verstappen su paso por el Circuito Internacional de Losail. "Pocas veces he experimentado una carrera tan calurosa como la de este Gran Premio de Catar. Quizá Malasia y Singapur. Ah, sí, y Miami 2022 también fue mala".

Verstappen, sin embargo, parecía tener todo bajo control incluso en estas condiciones extremas, nunca bajó la guardia, y también tuvo la suerte del más fuerte: Cuando los pilotos de Mercedes se metieron en el camino del otro poco después de la salida, el campeón del mundo podría haber sido fácilmente barrido. Pero Verstappen escapó del peligro.

Después de eso, todo lo que tenía que hacer era cuidar los neumáticos, mantener a raya a los fuertes pilotos de McLaren y administrar sus fuerzas, y entonces su 49ª victoria en un GP estaba asegurada.

Verstappen dice tras la victoria número 14 de la temporada: "Una gran carrera. En la primera parte de la carrera pude sentar las bases para la victoria. Después, nuestra estrategia fue diferente a la de los pilotos de McLaren, así que Piastri y Norris pudieron acercarse más de lo que me hubiera gustado."



"McLaren estuvo muy bien todo el fin de semana, especialmente con menos combustible en el depósito. Pero al final todo nos salió bien. Habría sido mejor en una carrera normal, así que si hubiéramos podido jugar al máximo con un coche que ahorra neumáticos."



"Así que tuve que conducir a un ritmo alto, ya que los neumáticos no podían usarse más de 18 vueltas. Afortunadamente, todo fue bien en el Gran Premio y lo más importante fue nuestra seguridad."



"También creo que el año que viene, cuando la nueva superficie se haya asentado un poco, la pista tendrá más agarre. Pero ahora la Fórmula 1 ha sido la primera serie en competir sobre el nuevo asfalto, que todavía está sudando todos los aceites, así que parecíamos un poco tontos como deporte porque el primer día sólo estábamos derrapando. Quizá habría que reconsiderar este enfoque".



"Antes de ir a Qatar miré las temperaturas y, sinceramente, no me apetecía nada. No sólo hacía calor, sino que por la noche había una humedad asombrosa. La sensación en el coche era incluso peor que en Singapur".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5