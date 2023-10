Max Verstappen : "On avait l'air bête en tant que sport".

"C'était dur", a résumé Max Verstappen après son passage sur le circuit international de Losail, "j'ai rarement vu une course aussi chaude que ce Grand Prix du Qatar. Peut-être aussi la Malaisie et Singapour. Ah oui, et Miami 2022, c'était pas terrible non plus".

Mais Verstappen semblait tout maîtriser, même dans ces conditions extrêmes, il ne s'est jamais laissé déstabiliser, et il a eu la chance de son côté : Lorsque, peu après le départ, les pilotes Mercedes se sont pris les pieds dans le tapis, le champion du monde aurait facilement pu être emporté. Mais Verstappen a échappé au danger.

Il ne lui restait plus qu'à s'occuper des pneus, à tenir en respect les puissants pilotes McLaren et à gérer ses forces - et sa 49e victoire en GP était acquise.

Après sa 14e victoire de la saison, Verstappen a déclaré : "Une course fantastique. J'ai pu poser les bases de la victoire dans la première partie de la course. Ensuite, nous étions positionnés différemment des pilotes McLaren en termes de stratégie, ce qui a permis à Piastri et Norris de se rapprocher plus que je ne l'aurais souhaité".



"McLaren a été très bon tout le week-end, surtout avec moins de carburant dans le réservoir. Mais finalement, tout s'est bien passé pour nous. Cela aurait été mieux dans une course normale, c'est-à-dire si nous avions pu exploiter pleinement notre force avec une voiture économe en pneus".



"J'ai donc dû rouler à un rythme élevé, les pneus ne pouvant pas être utilisés plus de 18 tours. Heureusement, tout s'est bien passé lors du Grand Prix et, en fin de compte, il en allait de notre sécurité".



"Je pense aussi que l'année prochaine, quand le nouveau revêtement se sera un peu tassé, la piste développera plus d'adhérence. Or, la Formule 1 a été la première série à s'affronter sur le nouvel asphalte, qui transpire encore toutes les huiles, et nous avons eu l'air un peu bête en tant que sport, car nous n'avons fait que glisser le premier jour. Peut-être faudrait-il reconsidérer cette approche".



"Avant de me rendre au Qatar, j'ai regardé les températures et très honnêtement - je ne m'en réjouissais pas. Non seulement il faisait chaud, mais il y avait aussi une humidité déconcertante pendant la nuit. La sensation dans la voiture était encore pire qu'à Singapour".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5