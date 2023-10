Max Verstappen: "Siamo stati stupidi come sport".

"È stata una gara difficile", ha riassunto Max Verstappen sul Circuito Internazionale di Losail, "raramente ho vissuto una gara così calda come questo Gran Premio del Qatar. Forse in Malesia e a Singapore. Oh sì, e anche Miami 2022 è stato brutto".

Verstappen, tuttavia, è sembrato avere tutto sotto controllo anche in queste condizioni estreme, non abbassando mai la guardia, e ha avuto anche la fortuna del più forte: Quando i piloti della Mercedes si sono ostacolati a vicenda poco dopo la partenza, il campione del mondo avrebbe potuto essere facilmente travolto. Ma Verstappen ha scampato il pericolo.

Dopodiché, tutto ciò che ha dovuto fare è stato prendersi cura delle gomme, tenere a bada i forti piloti della McLaren e gestire le sue forze - e la sua 49ª vittoria in un GP era già pronta.

Le parole di Verstappen dopo la vittoria numero 14 della stagione: "Una gara fantastica. Nella prima parte della gara sono riuscito a gettare le basi per la vittoria. In seguito siamo stati impostati diversamente dai piloti McLaren in termini di strategia, quindi Piastri e Norris sono riusciti ad avvicinarsi più di quanto avrei voluto".



"Le McLaren sono state molto brave per tutto il weekend, soprattutto con meno carburante nel serbatoio. Ma alla fine è andato tutto bene per noi. Sarebbe stato meglio in una gara normale, se avessimo potuto sfruttare appieno le nostre forze con una vettura a risparmio di pneumatici".



"Quindi ho dovuto guidare a un ritmo elevato, dato che le gomme non potevano essere utilizzate per più di 18 giri. Fortunatamente, tutto è andato bene nel Gran Premio e la cosa fondamentale è stata la nostra sicurezza".



"Penso anche che l'anno prossimo, quando la nuova superficie si sarà assestata un po', la pista acquisirà maggiore aderenza. Ma ora la Formula 1 è stata la prima serie a gareggiare sul nuovo asfalto, che sta ancora smaltendo tutti gli oli, per cui siamo sembrati un po' stupidi come sport perché il primo giorno stavamo solo scivolando. Forse questo approccio dovrebbe essere riconsiderato".



"Prima di andare in Qatar ho dato un'occhiata alle temperature e, onestamente, non ero entusiasta. Non solo faceva caldo, ma la notte era incredibilmente umida. La sensazione in macchina era persino peggiore di quella di Singapore".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5