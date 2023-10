Max Verstappen: "Parecemos estúpidos como desporto".

No Qatar, Max Verstappen garantiu o seu terceiro título de Campeão do Mundo no sábado e a sua 49ª vitória num GP da categoria rainha no domingo. "Mas a Fórmula 1 não deveria ter sido a primeira série a competir na nova superfície".

"Foi uma corrida difícil", resumiu Max Verstappen sobre a sua passagem pelo Circuito Internacional de Losail. "Raramente tive uma corrida tão quente como este Grande Prémio do Qatar. Talvez na Malásia e em Singapura. Ah, sim, e Miami 2022 também foi mau".

Verstappen, no entanto, parecia ter tudo sob controlo mesmo nestas condições extremas, nunca baixando a guarda, e também teve a sorte do mais forte: Quando os pilotos da Mercedes se atrapalharam um com o outro logo após a largada, o campeão mundial poderia facilmente ter sido arrastado. Mas Verstappen escapou do perigo.

Depois disso, tudo o que teve de fazer foi cuidar dos pneus, manter os fortes pilotos da McLaren à distância e gerir a sua força - e a sua 49ª vitória num GP estava garantida.

Verstappen diz após a vitória número 14 da temporada: "Uma grande corrida. Na primeira parte da corrida consegui criar as bases para a vitória. Depois disso, a nossa estratégia foi diferente da dos pilotos da McLaren, pelo que Piastri e Norris conseguiram aproximar-se mais do que eu gostaria."



"A McLaren esteve muito bem durante todo o fim de semana, especialmente com menos combustível no depósito. Mas no final tudo acabou por correr bem para nós. Teria sido melhor numa corrida normal, se pudéssemos ter jogado com toda a nossa força com um carro que poupa pneus."



"Por isso, tive de conduzir a um ritmo elevado, uma vez que os pneus não podiam ser utilizados durante mais de 18 voltas. Felizmente, tudo correu bem no Grande Prémio e o mais importante foi a nossa segurança."



"Também acho que no próximo ano, quando a nova superfície estiver um pouco mais estável, a pista vai ganhar mais aderência. Mas agora a Fórmula 1 foi a primeira série a competir no novo asfalto, que ainda está a transpirar todos os óleos, por isso parecíamos um pouco tolos como desporto porque estávamos apenas a deslizar no primeiro dia. Talvez esta abordagem deva ser reconsiderada".



"Antes de ir para o Qatar, olhei para as temperaturas e, muito honestamente, não estava ansioso. Não só estava quente, como também era incrivelmente húmido à noite. A sensação no carro era ainda pior do que em Singapura."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5