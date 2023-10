Hülkenberg, avergonzado: "La he cagado".

Nico Hülkenberg estaba acabado. Al final. El alemán no podía más, y se notó. Los 90 minutos en el sofocante Qatar le habían dado el resto, como a tantos de sus compañeros. Los 90 minutos de carrera pasaron factura a los pilotos como nunca antes.

"Hoy estaba al límite. Ha sido extremo, extremadamente caluroso. Extremadamente físico. Ha sido sin duda la carrera más calurosa de mi carrera. También la más exigente físicamente", dijo Hülkenberg tras su 16º puesto en el GP de Qatar.

Para él, sin embargo, el "problema del aparcamiento" fue el principal tema de conversación. Se había equivocado de box de salida. Como Carlos Sainz no podía salir con su Ferrari, el cajón de salida delante de Hülkenberg tuvo que quedar libre.

El hombre de Emmerich también había sido informado de ello por su ingeniero de carrera antes de la vuelta de formación. Sin embargo, Hülkenberg se adelantó, se colocó en la posición incorrecta y recibió una penalización de diez segundos. "Es un poco vergonzoso", dijo el experto de Sky Ralf Schumacher.

Hülkenberg no se anduvo por las ramas. "La he cagado", admitió en Sky. "Es una situación un poco extraña cuando no hay un coche delante. Estás tan acostumbrado a ir siempre detrás. Sí, la he cagado. Simple y llanamente", dijo Hülkenberg.

Hülkenberg admitió que ahora lo primero que necesita es un barril de helado durante tres días, "y después tenemos que asimilarlo todo de alguna manera. Luego nos arreglaremos de nuevo".

La próxima parada del equipo será en Texas/EE.UU., donde el Haas recibirá piezas nuevas. "Pero va a ser un fin de semana al sprint, así que va a ser difícil acertar de lleno o ponerlo en práctica. Pero mejor actualizaciones que nada. Hay mucha expectación por las piezas nuevas".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03º Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono







Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5