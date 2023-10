Hülkenberg embarrassé : "J'ai juste merdé".

Nico Hülkenberg était fini. À bout de souffle. L'Allemand n'en pouvait plus et cela se voyait. Les 90 minutes passées dans la fournaise qatarie l'ont épuisé, comme beaucoup de ses collègues. La chevauchée d'environ 90 minutes a sollicité les pilotes comme jamais depuis longtemps.

"C'était à la limite aujourd'hui. C'était extrême, extrêmement chaud. Extrêmement physique. Pour moi, c'était définitivement la course la plus chaude de ma carrière. Et aussi la plus éprouvante physiquement", a déclaré Hülkenberg après sa 16e place au GP du Qatar.

Mais chez lui, c'est surtout le "problème de parking" qui a fait parler de lui. Il s'était en effet trompé de grille de départ. Carlos Sainz n'ayant pas pu prendre le départ avec sa Ferrari, la grille de départ devant Hülkenberg devait rester libre.

L'ingénieur de course avait d'ailleurs attiré l'attention du pilote d'Emmerich sur ce point avant le premier tour. Malgré cela, Hülkenberg s'est avancé, s'est mal placé et a écopé d'une pénalité de dix secondes. "C'est un peu gênant", a déclaré l'expert Sky Ralf Schumacher.

Hülkenberg n'a pas tourné autour du pot. "C'est une situation un peu bizarre quand il n'y a pas de voiture devant," a-t-il admis sur Sky. On est tellement habitué à être toujours en tête. Oui, j'ai merdé. C'est tout simple", a déclaré Hülkenberg.

Hülkenberg a admis qu'il avait besoin d'un baril de glace pendant trois jours, "et ensuite, nous devons nous débrouiller avec tout ça. Ensuite, nous nous réorganiserons".

Le convoi fera ensuite étape au Texas, aux Etats-Unis, où la Haas recevra de nouvelles pièces. "Mais ce sera un week-end de sprint, donc ce sera difficile d'aller droit au but ou d'appliquer cela. Mais mieux vaut des mises à jour que rien. On attend avec impatience les nouvelles pièces".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon







Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5