Hülkenberg imbarazzato: "Ho fatto una cazzata".

Per Nico Hülkenberg non c'è stato nulla da guadagnare al GP del Qatar, l'emmericano ha concluso solo 16° con la Haas. È stato imbarazzante che sia entrato nella casella di partenza sbagliata.

Nico Hülkenberg era finito. Alla fine. Il tedesco non ne poteva più, e si vedeva. I 90 minuti di corsa nell'afoso Qatar gli hanno dato tregua, come a molti altri suoi colleghi. I 90 minuti di corsa hanno avuto un impatto sui piloti come mai prima d'ora.

"Oggi era al limite. È stato estremo, estremamente caldo. Estremamente fisico. È stata sicuramente la gara più calda della mia carriera. Anche la più impegnativa dal punto di vista fisico", ha dichiarato Hülkenberg dopo il suo 16° posto al GP del Qatar.

Per lui, tuttavia, il "problema del parcheggio" è stato il principale argomento di conversazione. Era entrato nella casella di partenza sbagliata. Poiché Carlos Sainz non poteva partire con la sua Ferrari, la casella di partenza davanti a Hülkenberg doveva rimanere libera.

L'uomo di Emmerich era stato informato di questo dal suo ingegnere di gara prima del giro di formazione. Ciononostante, Hülkenberg si è spostato, ha sbagliato posizione e ha ricevuto una penalità di dieci secondi. "È un po' imbarazzante", ha detto l'esperto di Sky Ralf Schumacher.

Hülkenberg non ha fatto giri di parole. "Ho sbagliato", ha ammesso su Sky, "È una situazione strana quando non c'è una macchina davanti. Sei abituato a recuperare sempre. Sì, ho fatto una cazzata. Semplicemente", ha detto Hülkenberg.

Hülkenberg ha ammesso che ora ha bisogno di un barile di gelato per tre giorni, "e poi dobbiamo in qualche modo fare i conti con tutto. Poi ci risolveremo di nuovo".

La squadra si fermerà poi in Texas/USA, dove la Haas riceverà nuovi pezzi. "Ma sarà un fine settimana di sprint, quindi sarà difficile fare un passo avanti o implementarlo. Ma meglio aggiornamenti che niente. C'è molta attesa per le nuove parti".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04° George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro







Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5