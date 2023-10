Hülkenberg envergonhado: "Só fiz merda".

Para Nico Hülkenberg não houve nada a ganhar no GP do Qatar, o alemão terminou apenas em 16º lugar com o Haas. Foi embaraçoso o facto de ter entrado na caixa de partida errada.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Nico Hülkenberg estava acabado. No final. O alemão não aguentava mais, e isso notava-se. Uns bons 90 minutos no sufocante Qatar tinham-lhe dado o descanso - como a muitos dos seus colegas. Os 90 minutos de prova afectaram os pilotos como nunca antes.

"Hoje estava no limite. Foi extremo, extremamente quente. Extremamente físico. Foi sem dúvida a corrida mais quente da minha carreira. Também a mais exigente fisicamente", disse Hülkenberg após o 16º lugar no GP do Qatar.

Para ele, no entanto, o "problema do parque de estacionamento" foi o principal tema de conversa. Hülkenberg entrou na box de partida errada. Como Carlos Sainz não pôde largar com seu Ferrari, a área de largada na frente de Hülkenberg teve que ficar livre.

O homem de Emmerich também foi informado deste facto pelo seu engenheiro de corrida antes da volta de formação. No entanto, Hülkenberg avançou, entrou na posição errada e recebeu uma penalização de dez segundos. "É um pouco embaraçoso", disse o especialista da Sky, Ralf Schumacher.

Hülkenberg não fez rodeios. "É uma situação um pouco estranha quando não há um carro à frente. Estamos tão habituados a estar sempre a recuperar. Sim, fiz asneira. Simplesmente", disse Hülkenberg.

Hülkenberg admitiu que agora precisa de um barril de gelado durante três dias, "e depois temos de resolver tudo de alguma forma. Depois voltamos a organizar-nos".

A próxima paragem da equipa é no Texas/EUA, onde a Haas vai receber novas peças. "Mas vai ser um fim de semana de sprint, por isso vai ser difícil acertar em cheio ou implementá-las. Mas mais vale actualizações do que nada. Há muita expetativa em relação às novas peças."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência







Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5