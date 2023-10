Papa, Kelly, Red Bull : ce sont eux qui rendent Verstappen si fort

L'artisan de ce succès est bien sûr papa Jos, qui a lui-même été pilote de Formule 1 et qui a transmis son talent à son fils. Il a aussi rapidement remarqué que le talent de son fils était spécial et particulier.

Jos, 107 fois participant à des Grands Prix et ancien coéquipier de Schumacher chez Benetton, a aiguisé le joyau avec acharnement.

Pour Max, cela signifiait : école du lundi au vendredi midi, puis d'innombrables kilomètres en bus à travers l'Europe pour des courses de karting. "Nous n'allions pas sur la piste pour suivre. Tout ce que je voulais, c'était gagner, gagner, gagner. C'est ce que j'exigeais de lui", s'est souvenu Verstappen senior sur Sport1.

Une fois, il était tellement en colère contre son fils qu'il l'a abandonné sur une aire d'autoroute. "Je voulais lui faire sentir que ce n'était pas bon s'il continuait à rouler comme ça", a expliqué Verstappen. Il n'a toutefois pas été un père corbeau : "Je savais que ma femme conduisait derrière moi et qu'elle l'emmenait".

Ces dernières années, le père s'est de plus en plus retiré, il laisse Max faire, mais reste bien sûr toujours aux côtés de son fils pour le conseiller et l'aider.

On n'oubliera jamais les images de Jos et Max se tenant la tête pendant de longues minutes après Abu Dhabi 2021. Papa Verstappen était au Qatar, mais ce n'était évidemment pas comparable à Abu Dhabi deux ans auparavant. "Le pouls était faible, pas aussi élevé qu'il y a deux ans. Mais un titre est un titre", a-t-il déclaré.

Le talent de Verstappen ne lui vient pas seulement de son père, mais aussi de sa maman Sophie Kumpen. Dans les années 1990, elle faisait partie des meilleurs pilotes de karting, elle a notamment couru contre Jenson Button, Nick Heidfeld, Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella. Et aussi l'actuel chef de l'équipe Red Bull, Christian Horner, en 1989.

"Sa mère faisait alors partie du top 10 mondial et affrontait quelques grands pilotes comme Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella", a-t-il déclaré.

Son jugement sur qui a transmis quoi à Max : "Elle n'était pas tout à fait aussi agressive. Je pense qu'il tient cela de son père. Mais elle était une pilote de course intelligente, et je pense qu'il a l'agressivité de son père et la tête de course de sa mère. Elle était une pilote de course impressionnante à son époque", explique Horner.

Également très proches de lui : sa sœur Victoria, influenceuse et maman de deux enfants, ainsi que ses deux chats Jimmy et Sassy. Et bien sûr Kelly Piquet, la petite amie de Verstappen, âgée de 34 ans. Les deux sont en couple depuis le début de l'année 2020/21.

Détail piquant : la fille de la légende de la course automobile Nelson Piquet a déjà un enfant de l'ex-pilote de Formule 1 Daniil Kvyat. Verstappen avait repris le cockpit du Russe chez Red Bull Racing en 2016.

Un pilote de course qui réussit n'a pas seulement de l'ambition et du talent, mais aussi des soutiens. Dans le cas de Max Verstappen, il s'agit de Red Bull. En 2014, le Néerlandais a été admis dans le programme junior - le coup d'envoi définitif. En 2015, alors qu'il n'avait que 17 ans, Verstappen est devenu le plus jeune pilote de F1 de l'histoire au sein de l'équipe Toro-Rosso de l'époque. En 2016, il est passé chez Red Bull Racing, puis a remporté son premier titre en 2021.

Le patron de l'équipe Christian Horner et le conseiller en sport automobile de Red Bull Helmut Marko font partie de ses soutiens directs. Verstappen s'entend très bien avec les deux. "Helmut est comme un père pour moi. Il dit ce qu'il pense, il est toujours droit, c'est ce que j'aime. Avec lui, il n'y a pas d'histoires à dormir debout", a déclaré Verstappen à racingnews365.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5