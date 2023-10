Papà, Kelly, Red Bull: sono loro a rendere Verstappen così forte

L'uomo dietro a questo successo è naturalmente suo padre Jos, che è stato lui stesso un pilota di Formula 1 e ha trasmesso il talento al figlio. Anche lui si è subito reso conto che le capacità del figlio sono speciali ed eccezionali.

Jos, che ha partecipato 107 volte ai Gran Premi ed è stato compagno di squadra di Schumacher alla Benetton, ha affinato questo gioiello con il suo duro lavoro.

Per Max, questo significava andare a scuola dal lunedì al venerdì a pranzo, per poi percorrere innumerevoli chilometri in autobus attraverso l'Europa fino alle gare di kart. "Non andavamo in pista per inseguire. Tutto ciò che volevo era vincere, vincere, vincere. Questo è ciò che pretendevo da lui", ha ricordato Verstappen senior a Sport1.

A un certo punto era così arrabbiato con il figlio che lo lasciò in un autogrill. "Volevo fargli capire che non va bene se continua a guidare così", ha spiegato Verstappen. Tuttavia, non è stato un cattivo padre: "Sapevo che mia moglie avrebbe guidato dietro di me e lo avrebbe portato con sé".

Negli ultimi anni, il padre si è ritirato sempre di più, lascia che Max faccia ciò che vuole, ma naturalmente continua a sostenere il figlio con consigli e supporto.

Le immagini di quando Jos e Max hanno unito le loro teste per qualche minuto dopo Abu Dhabi 2021 sono indimenticabili. Papà Verstappen era in Qatar, ma ovviamente non c'era paragone con Abu Dhabi due anni prima. "Il polso era basso, non così alto come due anni fa. Ma un titolo è un titolo", ha detto.

Il talento di Verstappen non deriva solo dal padre, ma anche dalla madre Sophie Kumpen. È stata una dei migliori piloti di kart negli anni '90, gareggiando, tra gli altri, contro Jenson Button, Nick Heidfeld, Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella. E anche l'attuale boss del team Red Bull Christian Horner, nel 1989.

"Sua madre era una delle prime 10 al mondo all'epoca e ha gareggiato contro alcuni grandi piloti come Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella", ha detto.

Il suo verdetto su chi ha messo cosa nella culla di Max: "Lei non era così aggressiva. Credo che l'abbia presa da suo padre. Ma lei era una pilota intelligente e credo che lui abbia l'aggressività del padre e la testa da pilota della madre. Era un'impressionante pilota ai suoi tempi", ha detto Horner.

Al suo fianco anche la sorella Victoria, influencer e mamma di due bambini, e i due gatti Jimmy e Sassy. E naturalmente Kelly Piquet, la fidanzata 34enne di Verstappen. I due sono una coppia dall'inizio dell'anno 2020/21.

La figlia della leggenda delle corse Nelson Piquet ha già un figlio con l'ex pilota di Formula 1 Daniil Kvyat. Verstappen ha rilevato l'abitacolo della Red Bull Racing dal russo nel 2016.

Ma un pilota di successo non ha bisogno solo di ambizione e talento, ma anche di sponsor. Nel caso di Max Verstappen, si tratta di Red Bull. Nel 2014, l'olandese è stato ammesso al programma junior - l'ultimo segnale di partenza. Nel 2015, a soli 17 anni, Verstappen è diventato il più giovane pilota di F1 della storia con l'allora team Toro Rosso. Nel 2016 è arrivata la promozione alla Red Bull Racing, poi il primo titolo nel 2021.

Tra gli sponsor diretti figurano il boss del team Christian Horner e il consulente motorsport della Red Bull Helmut Marko. Verstappen va molto d'accordo con entrambi. "Helmut è come un padre per me. Dice quello che pensa, è sempre diretto, mi piace. Con lui non ci sono stronzate", ha dichiarato Verstappen a racingnews365.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5