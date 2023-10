Pai, Kelly, Red Bull: são eles que tornam Verstappen tão forte

Max Verstappen é mais uma vez campeão mundial de Fórmula 1. O holandês demonstrou, de forma impressionante, o que o faz funcionar como piloto. Mas quem são as pessoas por detrás do jovem de 26 anos?

O homem por detrás do sucesso é, naturalmente, o seu pai Jos, que foi ele próprio piloto de Fórmula 1 e transmitiu o talento ao filho. Também ele percebeu rapidamente que as capacidades do seu filho são especiais e excepcionais.

Jos, 107 vezes vencedor de Grandes Prémios e antigo companheiro de equipa de Schumacher na Benetton, aperfeiçoou a joia com todo o seu trabalho árduo.

Para Max, isso significava ir à escola de segunda a sexta-feira à hora do almoço, seguido de inúmeros quilómetros de autocarro por toda a Europa para corridas de karting. "Não íamos para a pista para correr atrás. Tudo o que eu queria era ganhar, ganhar, ganhar. Foi isso que lhe exigi", recordou Verstappen sénior ao Sport1.

A certa altura, ficou tão zangado com o filho que o deixou numa estação de serviço da autoestrada. "Queria fazê-lo sentir que não seria bom se ele continuasse a conduzir assim", explicou Verstappen. No entanto, ele não foi um mau pai: "Eu sabia que a minha mulher ia conduzir atrás de mim e levá-lo com ela".

Nos últimos anos, o pai tem-se afastado cada vez mais, deixa Max fazer o que quer, mas, claro, continua a apoiar o filho com conselhos e apoio.

As imagens de Jos e Max a juntarem-se por minutos depois de Abu Dhabi 2021 são inesquecíveis. O pai Verstappen esteve no Qatar, mas é claro que isso não se compara a Abu Dhabi dois anos antes. "O pulso estava baixo, não tão alto como há dois anos. Mas um título é um título", disse ele.

O talento de Verstappen não vem apenas do seu pai, mas também da sua mãe Sophie Kumpen. Ela foi uma das melhores pilotos de kart na década de 1990, competindo com Jenson Button, Nick Heidfeld, Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella, entre outros. E também o atual chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, em 1989.

"A mãe dele era uma das 10 melhores do mundo na altura e competiu com grandes pilotos como Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella", afirmou.

O seu veredito sobre quem pôs o quê no berço de Max: "Ela não era tão agressiva. Acho que ele herdou isso do pai. Mas ela era uma piloto inteligente e acho que ele tem a agressividade do pai e a cabeça de piloto da mãe. Ela era uma corredora impressionante no seu tempo", disse Horner.

Também ao seu lado: a sua irmã Victoria, que é uma influenciadora e mãe de dois filhos, e os seus dois gatos Jimmy e Sassy. E, claro, Kelly Piquet, a namorada de Verstappen, de 34 anos. Os dois são um casal desde a viragem do ano 2020/21.

A filha da lenda do automobilismo Nelson Piquet já tem um filho com o ex-piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat. Verstappen assumiu o cockpit do russo na Red Bull Racing em 2016.

Mas um piloto de sucesso não precisa apenas de ambição e talento, mas também de patrocinadores. No caso de Max Verstappen, esse patrocinador é a Red Bull. Em 2014, o holandês foi aceite no programa de juniores - o último sinal de partida. Em 2015, com apenas 17 anos, Verstappen tornou-se o piloto de F1 mais jovem da história com a então equipa Toro Rosso. Seguiu-se a promoção para a Red Bull Racing em 2016 e o primeiro título em 2021.

Os patrocinadores directos incluem o chefe de equipa Christian Horner e o conselheiro de desportos motorizados da Red Bull, Helmut Marko. Verstappen dá-se muito bem com ambos. "O Helmut é como um pai para mim. Ele diz o que pensa, é sempre direto, gosto disso. Não há histórias da treta com ele", disse Verstappen uma vez ao racingnews365.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5