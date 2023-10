Accidente de Mercedes: ¿Penalización para Fat Hamilton, bronca del equipo?

La cuestión de quién tuvo la culpa dejó de ser un problema por la tarde en Qatar. Lewis Hamilton cargó con la responsabilidad del accidente en la primera curva, que estropeó un resultado aún mejor para Mercedes que el cuarto puesto de George Russell.

"Losiento por el equipo. Me gusta asumir la responsabilidad como jugador de equipo. No creo que George tuviera nada que hacer. Fue un incidente desafortunado", dijo Hamilton, que se retiró tras la colisión.

No fue penalizado por el accidente porque los comisarios de carrera consideraron que se trataba del típico incidente de "vuelta 1, curva 1" "y ningún piloto es el único culpable".

Pero como Hamilton cruzó la pista corriendo después de salirse, se le impuso una multa de 50.000 euros. La mitad de esa cantidad será suspendida. También recibió una advertencia oficial.

"Mínimo error de juicio, mínimo exceso. El error no fue grave. Pero aún así con grandes consecuencias. Algo así no debe ocurrir, por supuesto", dijo el ex campeón del mundo Nico Rosberg en Sky sobre el accidente. "Quizás se puede criticar a Mercedes por enviar al piloto que va detrás a la carrera con los neumáticos blandos. Porque, por supuesto, entonces hay discusiones porque Lewis tiene que intentar algo de forma agresiva", analizó Rosberg.

Hamilton se había disculpado, dijo Rosberg: "Pero ahora tiene que tener un poco de cuidado, porque también se excedió con su compañero de equipo en Suzuka. Quizá Toto tenga que hablar con él".

El choque trajo recuerdos de 2016, cuando Rosberg y Hamilton chocaron en Barcelona. Sin embargo, el ambiente entre los dos pilotos era diferente entonces que ahora. George Russell se mostró al menos comprensivo en la entrevista televisiva.

"Por desgracia, ahora falta Niki Lauda. Niki fue el primer mediador. Teníamos que ir allí. Una conversación, dos conversaciones. Y Niki hizo un trabajo muy bueno, porque siempre intentó que cada uno se alejara un poco de su punto de vista, para que pudiéramos encontrarnos en el medio", recuerda Rosberg sobre el fallecido Lauda. "Pero aquí, por supuesto, no tienes que encontrarte en el medio. Aquí la culpa es de Lewis. Y ahora es sólo cosa de Toto", dijo Rosberg.

Wolff, sin embargo, no estuvo en Qatar en persona tras su operación de rodilla, pero siempre estuvo allí por radio. ¿Su ausencia marca la diferencia sobre el terreno? "Toto es un jefe de equipo muy, muy fuerte y muy, muy inteligente, también a la hora de gestionar a los pilotos. Y especialmente en una situación como ésta, puede aportar mucho valor. Y por eso no es lo ideal, por supuesto", dijo Rosberg.

Y Ralf Schumacher, comentarista de Sky: "Por supuesto que marca una gran diferencia, de lo contrario no habría ganado tanto junto a los chicos con los que ha trabajado. Pero ahora está enfermo y también se puede esperar que dos adultos, un piloto muy experimentado y un piloto ahora también experimentado, se unan de alguna manera con el equipo para que no ocurra algo así".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5