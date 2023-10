Crash Mercedes : grosse pénalité pour Hamilton, querelle d'équipe ?

La question de la responsabilité n'était déjà plus à l'ordre du jour le soir au Qatar. Lewis Hamilton portait la responsabilité de l'accident survenu au premier virage, qui a privé Mercedes d'un résultat encore meilleur que la quatrième place de George Russell.

"Je suis désolé pour l'équipe. En tant que joueur d'équipe, j'aime prendre mes responsabilités. Je pense que George n'avait nulle part où aller. C'était simplement un incident malheureux", a déclaré Hamilton, qui a abandonné après la collision.

Il n'a pas été sanctionné pour le crash, car les commissaires de course ont jugé que l'incident était typique d'un "tour 1, virage 1" "et qu'aucun pilote n'était le seul responsable".

Mais comme Hamilton a couru sur la piste après son abandon, il a écopé d'une amende de 50.000 euros. La moitié de cette somme est assortie d'un sursis. Un avertissement officiel lui a également été adressé.

"Minimum d'erreur d'appréciation, minimum d'exagération. L'erreur n'était pas énorme. Mais tout de même avec de grandes conséquences. Bien sûr, cela ne doit pas arriver", a déclaré l'ex-champion du monde Nico Rosberg sur Sky à propos du crash. "On peut peut-être critiquer Mercedes pour avoir envoyé le pilote qui est derrière en course avec les pneus tendres. Car bien sûr, il y a alors des altercations, car Lewis doit essayer quelque chose de manière agressive", a analysé Rosberg.

Hamilton s'est excusé, poursuit Rosberg : "Mais il doit maintenant faire un peu attention, car il a déjà exagéré avec son coéquipier à Suzuka. Peut-être que Toto doit lui dire un petit mot".

Ce crash a réveillé des souvenirs de 2016, lorsque Rosberg et Hamilton s'étaient écrasés à Barcelone. Toutefois, l'ambiance entre les deux pilotes était alors différente de celle d'aujourd'hui. George Russell s'est montré compréhensif, du moins lors de l'interview télévisée.

"Il manque malheureusement Niki Lauda. Niki était le premier médiateur. Nous avons dû nous y rendre. Un entretien, deux entretiens. Et Niki l'a très bien fait, parce qu'il a toujours essayé de faire en sorte que chacun s'éloigne un peu de son point de vue, pour que l'on se retrouve au milieu", se souvient Rosberg du regretté Lauda. "Mais ici, on ne doit évidemment pas se rencontrer au milieu. Ici, c'est la faute de Lewis. Et maintenant, c'est juste l'affaire de Toto", a déclaré Rosberg.

Wolff ne s'est pas rendu personnellement au Qatar après son opération du genou, mais il était toujours présent par radio. Son absence sur place fait-elle une différence ? "Toto est un chef d'équipe très, très fort, qui est très, très intelligent, également dans la gestion des pilotes. Et c'est justement dans une telle situation qu'il peut apporter une grande valeur ajoutée. Et c'est pourquoi ce n'est évidemment pas idéal", a déclaré Rosberg.

Et l'expert de Sky, Ralf Schumacher, estime : "Bien sûr que cela fait une grande différence, sinon il n'aurait pas gagné autant ensemble avec les gars avec qui il a travaillé. Mais il est maintenant malade et on peut alors s'attendre à ce que deux adultes, un pilote très expérimenté et un pilote qui l'est désormais aussi, se mobilisent d'une manière ou d'une autre avec l'équipe pour que quelque chose comme ça n'arrive pas".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5