Incidente Mercedes: penalità a Fat Hamilton, battibecco tra le squadre?

La questione di chi fosse la colpa non era più un problema nella serata in Qatar. Lewis Hamilton si è assunto la responsabilità dell'incidente alla prima curva, che ha rovinato un risultato ancora migliore per la Mercedes rispetto al quarto posto di George Russell.

"Mi dispiace per la squadra. Mi piace prendermi le mie responsabilità come giocatore di squadra. Non credo che George avesse un posto dove andare. È stato solo uno sfortunato incidente", ha detto Hamilton, che si è ritirato dopo la collisione.

Non è stato penalizzato per l'incidente perché i commissari di gara hanno giudicato l'incidente come un tipico incidente "al primo giro, alla prima curva" "e nessun pilota è l'unico responsabile".

Ma poiché Hamilton ha attraversato la pista dopo essere uscito, è stato multato di 50.000 euro. La metà sarà sospesa. Ha ricevuto anche un avvertimento ufficiale.

"Un errore di valutazione minimo, un eccesso minimo. L'errore non è stato grave. Ma comunque con grandi conseguenze. Una cosa del genere non deve accadere, ovviamente", ha detto l'ex campione del mondo Nico Rosberg su Sky a proposito dell'incidente. "Forse si può criticare la Mercedes per aver mandato in gara il pilota che era indietro con le gomme morbide. Perché ovviamente ci sono discussioni perché Lewis deve provare a fare qualcosa di aggressivo", ha analizzato Rosberg.

Hamilton si è scusato, ha detto Rosberg: "Ma ora deve stare un po' attento, perché ha esagerato anche con il suo compagno di squadra a Suzuka. Forse Toto deve parlargli".

L'incidente ha riportato alla memoria il 2016, quando Rosberg e Hamilton si sono scontrati a Barcellona. Tuttavia, l'atmosfera tra i due piloti era diversa da quella attuale. George Russell è stato almeno comprensivo nell'intervista televisiva.

"Purtroppo ora manca Niki Lauda. Niki è stato il primo mediatore. Dovevamo andare lì. Una conversazione, due conversazioni. E Niki ha fatto un ottimo lavoro, perché ha sempre cercato di far allontanare un po' tutti dal proprio punto di vista, in modo da potersi incontrare nel mezzo", ricorda Rosberg del compianto Lauda. "Ma qui, ovviamente, non c'è bisogno di incontrarsi nel mezzo. Qui la colpa è di Lewis. E ora è solo colpa di Toto", ha detto Rosberg.

Wolff, tuttavia, non era in Qatar di persona dopo l'operazione al ginocchio, ma era sempre presente via radio. La sua assenza fa la differenza sul campo? "Toto è un team boss molto, molto forte e molto intelligente, anche quando si tratta di gestire i piloti. E soprattutto in una situazione come questa, può aggiungere molto valore. Ed è per questo che non è l'ideale, ovviamente", ha detto Rosberg.

E l'opinionista di Sky Ralf Schumacher afferma: "Certo che fa una grande differenza, altrimenti non avrebbe vinto così tanto insieme ai ragazzi con cui ha lavorato. Ma ora è malato e quindi ci si può anche aspettare che due adulti, un pilota molto esperto e un pilota altrettanto esperto, si mettano d'accordo con la squadra per evitare che accada una cosa del genere".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5