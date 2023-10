Acidente da Mercedes: penalização de Hamilton gordo, cuspidela da equipa?

O choque entre os dois Mercedes no GP do Qatar tem consequências: Lewis Hamilton retira-se e recebe uma pesada penalização. Estará a casa em apuros?

A questão de quem era o culpado deixou de ser um problema na noite no Qatar. Lewis Hamilton assumiu a responsabilidade pelo acidente na curva 1, que estragou um resultado ainda melhor para a Mercedes do que o quarto lugar de George Russell.

"Lamentopela equipa. Gosto de assumir a responsabilidade como jogador de equipa. Acho que o George não tinha para onde ir. Foi apenas um incidente infeliz", disse Hamilton, que se retirou após a colisão.

O piloto não foi penalizado pelo acidente porque os comissários da corrida consideraram que o incidente foi típico de uma "volta 1, curva 1" "e nenhum piloto é o único culpado".

Mas como Hamilton atravessou a pista depois de ter saído, foi multado em 50.000 euros. Metade desse valor será suspenso. Ele também recebeu uma advertência oficial.

"Um erro de avaliação mínimo, um exagero mínimo. O erro não foi grande. Mas ainda assim com grandes consequências. Algo assim não pode acontecer, é claro", disse o ex-campeão mundial Nico Rosberg na Sky sobre o acidente. "Talvez se possa criticar a Mercedes por ter enviado o piloto que está atrás para a corrida com os pneus macios. Porque é claro que depois há argumentos porque o Lewis tem de tentar algo agressivo", analisou Rosberg.

Hamilton pediu desculpa, disse Rosberg: "Mas ele tem de ter um pouco de cuidado agora, porque também exagerou com o seu companheiro de equipa em Suzuka. Talvez o Toto precise de falar com ele".

O acidente trouxe de volta memórias de 2016, quando Rosberg e Hamilton bateram em Barcelona. No entanto, o ambiente entre os dois pilotos era diferente na altura do que é hoje. George Russell foi, pelo menos, compreensivo na entrevista televisiva.

"Infelizmente, Niki Lauda está desaparecido. O Niki foi o primeiro mediador. Tínhamos de lá ir. Uma conversa, duas conversas. E o Niki fez um trabalho muito bom, porque tentou sempre que todos se afastassem um pouco do seu ponto de vista, para que nos pudéssemos encontrar no meio", recorda Rosberg sobre o falecido Lauda. "Mas aqui, claro, não é preciso encontrarmo-nos no meio. Aqui a culpa é do Lewis. E agora é só coisa do Toto", disse Rosberg.

Wolff, no entanto, não esteve pessoalmente no Qatar após a sua operação ao joelho, mas esteve sempre presente via rádio. Será que a sua ausência faz alguma diferença no terreno? "Toto é um chefe de equipa muito, muito forte, muito, muito inteligente, também no que diz respeito à gestão dos pilotos. E, especialmente numa situação como esta, ele pode, naturalmente, acrescentar muito valor. E é por isso que não é o ideal, claro", disse Rosberg.

E Ralf Schumacher, analista da Sky, afirma: "Claro que faz uma grande diferença, caso contrário não teria ganho tanto com os homens com quem trabalhou. Mas ele está doente agora e também se pode esperar que dois adultos, um piloto muito experiente e um piloto agora também experiente, se unam de alguma forma com a equipa para que algo assim não aconteça".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5