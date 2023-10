Paseo tras el desmadre: "La frustración se extiende".

Fue una de las escenas que definieron el fin de semana de la carrera de Qatar: Lance Stroll empujó a su entrenador de rendimiento después de la tanda de sprint y causó un gran alboroto.

Nico Rosberg le criticó por su comportamiento, pero el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack, se mostró comprensivo e incluso subrayó que este deporte se nutre de las emociones. También confirmó que Stroll se había disculpado.

¿Y Stroll? "Todo va bien entre nosotros. Es un hermano. A veces pasamos frustraciones juntos. No pasa nada", dijo Stroll. No le dio importancia al hecho de que las cosas se calentaran en las redes sociales y de que fuera duramente criticado por su comportamiento. "No miro las redes sociales. Conduzco el coche", aclaró.

Reconoce que la situación deportiva le corroe. Desde Austria, dice, no se siente cómodo en el coche. No tiene ninguna oportunidad contra su compañero Fernando Alonso. En Qatar tampoco puntuó. Se encuentra en medio de una gran crisis.

"No estamos teniendo una buena racha y no está mejorando. La frustración se extiende por todo el grupo. Queremos mejorar, pero de momento es difícil", dijo Stroll.

También se le preguntó por los rumores de que ya no está motivado. ¿Sigue disfrutando de la Fórmula 1? "Sí, por supuesto. Simplemente no me llevo tan bien con el coche y con el equilibrio. No consigo sacar rendimiento. Es difícil. Es frustrante".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5