Passeggiata dopo il delirio: "La frustrazione si sta diffondendo".

È stata una delle scene più significative del weekend di gara del Qatar: Lance Stroll ha spinto il suo performance coach dopo lo sprint shootout e ha provocato un gran trambusto.

Nico Rosberg lo ha criticato per il suo comportamento, ma il boss del team Aston Martin Mike Krack ha mostrato comprensione, sottolineando addirittura che lo sport vive di emozioni. Ha anche confermato che Stroll si è scusato.

E Stroll stesso? "Tra di noi va tutto bene. È un fratello. A volte affrontiamo insieme le frustrazioni. È tutto a posto", ha detto Stroll. Ha poi scansato il fatto che le cose si siano scaldate sui social media e che sia stato criticato duramente per il suo comportamento. "Non guardo i social media. Io guido la macchina", ha chiarito.

Ammette che la situazione sportiva lo sta logorando. Dall'Austria, dice, non si sente a suo agio in macchina. Non ha alcuna possibilità contro il suo compagno di squadra Fernando Alonso. Anche in Qatar non ha ottenuto punti. È in piena crisi.

"Non stiamo avendo un buon andamento e la situazione non migliora. La frustrazione si sta diffondendo in tutto il gruppo. Vogliamo migliorare, ma al momento è difficile", ha detto Stroll.

Gli è stato anche chiesto di rispondere alle voci secondo cui non sarebbe più motivato. Gli piace ancora la Formula 1? "Sì, sicuramente. Solo che non mi trovo bene con la macchina e con il bilanciamento. Non riesco a ottenere le prestazioni. È difficile. È frustrante", ha detto.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5