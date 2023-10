Passeio depois de ter passado mal: "A frustração está a espalhar-se".

O ataque de pânico de Lance Stroll foi um dos incidentes mais controversos do fim de semana da corrida do Qatar. O que é que o próprio piloto da Aston Martin diz sobre o incidente?

Foi uma das cenas mais marcantes do fim de semana da corrida do Qatar: Lance Stroll empurrou o seu treinador de desempenho após a corrida de sprint e causou muita confusão.

Foi criticado por Nico Rosberg pelo seu comportamento, mas o chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, mostrou-se compreensivo, sublinhando mesmo que o desporto vive das emoções. Ele também confirmou que Stroll pediu desculpas.

E o próprio Stroll? "Está tudo bem entre nós. Ele é um mano. Por vezes, passamos por frustrações juntos. Está tudo bem", disse Stroll. Stroll ignorou o facto de as coisas terem aquecido nas redes sociais e de ter sido duramente criticado pelo seu comportamento. "Não olho para as redes sociais. Conduzo o carro", esclareceu.

O jogador admite que a situação desportiva o está a desgastar. Desde a Áustria, diz, não se sente confortável no carro. Não tem qualquer hipótese contra o seu companheiro de equipa, Fernando Alonso. No Qatar, também não marcou qualquer ponto. Está no meio de uma grande crise.

"Não estamos a ter uma boa corrida e as coisas não estão a melhorar. A frustração está a espalhar-se por todo o grupo. Queremos melhorar, mas neste momento é difícil", declarou Stroll.

Stroll também foi questionado sobre os rumores de que ele não está mais motivado. Ele ainda gosta da Fórmula 1? "Sim, com certeza. Só que não me dou muito bem com o carro e com o equilíbrio. Não consigo extrair o desempenho. É difícil. Frustrante", disse ele.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5