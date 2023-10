Prohibición de ataque para Lando Norris: ¿Disputa en McLaren?

Por supuesto, los espectadores no se lo perdieron: Lando Norris fue silbado en los últimos compases del GP de Qatar. Su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, iba tercero, unos dos segundos por delante de Norris, que también parecía más rápido. Pero no se le permitió atacar al australiano.

"La instrucción del equipo es mantener la posición hasta el final de la carrera", fue el mensaje de radio para ambos pilotos.

Norris no lo entendió en absoluto.

"¿Por qué quieres hacer eso?", preguntó. "Tenemos una gran ventaja y yo soy claramente más rápido".

Pero no hubo oportunidad, Norris no podía atacar. "Lando, lo vemos y lo sabemos, pero no importa.Estamos un poco preocupados por Russell, 13,4 segundos por delante", dijo su ingeniero de carrera.

El piloto de Mercedes aún tenía que entrar en boxes en ese momento y se quedaría por detrás del dúo de McLaren, pero la preocupación era que el británico volviera a atacar él mismo con neumáticos blandos. Por ello, McLaren quería asegurarse el doble podio.

"Estás preocupado, así que...", Norris insinuó que tendría más sentido dejarle pasar por ser el piloto más rápido. Sin embargo, se quedó en el anuncio, que también sorprendió a Piastri.

"Pero había mucha preocupación por los neumáticos, los límites de la pista y cosas así. Creo que conseguir el segundo y el tercer puesto para el equipo era lo más importante hoy", dijo Piastri.

De hecho, el jefe del equipo, Andrea Stella, confirmó esta idea. Por encima de todo, la cuestión de los neumáticos fue el tema dominante en Qatar; por razones de seguridad, los equipos tuvieron que hacer tres paradas en carrera. Y los límites de la pista también provocaron una avalancha de penalizaciones para algunos pilotos el domingo de carrera.

"En cuanto les dices que pueden empujar, utilizan los bordillos porque la pista se vuelve mucho más rápida. Así que les aconsejamos que se mantengan alejados de los bordillos y que recuerden llevárselo a casa", dijo el jefe del equipo.

Stella insistió en que Norris comprendió las instrucciones a posteriori. Efectivamente, Norris acabó siendo el jugador del equipo. "Oscar hizo un buen trabajo al ganarme todo el fin de semana. Fue extremadamente rápido, cometió menos errores y estuvo delante".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 segundos

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5